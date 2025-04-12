林美貞斷開30年情糾葛！　離婚孫興3天首發文：準備好自信登場

記者張筱涵／綜合報導

藝人林美貞8日宣布與前夫孫興正式離婚，結束長達近30年分分合合的情感糾葛，揮別過往、重新出發，事隔3天，她於11日首次發文，不僅展現堅定自信的態度，也開心宣布即將投身全新作品，邁向人生全新篇章。

▲林美貞離婚後首發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／Stephenie 林美貞）



林美貞在貼文中寫下：「全新的角色，全新的挑戰，也是一個全新的我！」她形容每一次定妝都是與角色的初次見面，更是一場與自我內心對話的旅程，「每一步都走得更清楚、更篤定，因為我知道自己是誰，也知道自己想成為誰！」同時感謝團隊的信任與陪伴，強調「準備好了，就自信登場，每一次出發都是精彩的開始」，並以Hashtag寫下「不怕重新開始只怕不夠精彩」、「女性的力量」。

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▲林美貞展開全新的挑戰。（圖／翻攝自FACEBOOK／Stephenie 林美貞）



此篇貼文也引發大批粉絲留言力挺與祝福，許多網友紛紛寫下，「妳最美！每一天都是幸福的一天」、「自信的女人最美麗」、「新角色，新生活，加油姐姐」、「有結束就有起點，祝您迎接嶄新未來」、「您是全世界最有魅力的女人」等，給予林美貞滿滿鼓勵與支持。

林美貞也親自回覆留言，對粉絲的關心表達感謝，面對留言「多愛自己」，她簡短但堅定地回應「一定」；當網友留言「上帝說我們都該剛強壯膽」時，她也回應「是的，謝謝」，展現面對未來的從容與力量。

▲林美貞發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／Stephenie 林美貞）