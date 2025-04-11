ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳德容《浪姐6》練舞崩潰痛哭！　坦承壓力大「要粉絲罵輕點」

記者張筱涵／綜合報導

資深女星陳德容參加陸綜《乘風2025》（簡稱《浪姐6》）挑戰唱跳舞台，卻在練習過程中連番遭遇壓力。從首次表演起就難以跟上進度，在第二次舞台準備期間情況依舊，最新節目片段中更曝光她練習途中情緒崩潰、當場落淚。

▲▼陳德容。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲陳德容坦承第一次表演後就很有壓力。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

影片中，陳德容忍不住哭泣時，吳宣儀輕拍她的肩膀安慰說：「哭一哭也是好的，姐。」娃娃也溫柔鼓勵：「發洩一下。」兩人還幽默表示，如果她們去拍戲，表現也不會太好，藉此讓陳德容釋懷。面對大家的關心，陳德容哽咽表示：「就努力記住這些東西，因為真的太……難了，嗚嗚嗚嗚嗚，太難了，真的是從來沒經歷過。」身旁姐姐們聽見她終於說出口，也感性表示「妳終於說出來了」，一行人隨後重整心情繼續練習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳德容。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）▲▼陳德容。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲陳德容練舞痛哭。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼陳德容。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）▲▼陳德容。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲吳宣儀和娃娃安慰陳德容。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

在節目後台訪談中，陳德容坦承從第一次表演後就已感受到極大壓力，甚至有想逃避的念頭：「我覺得我不會這件事情，把我跟其他姐姐劃分開了。」但她也說道：「就像淡淡老師說的，我們每個人都不同，但都面臨一樣的挑戰。後來我才意識到，其實我並不孤單。」

此外，陳德容先前因第一次表演中的練習態度引發部分網友討論，近日她現身機場，面對熱情迎接的人潮笑說：「播了欸，你們罵我罵輕點啊。」聽見粉絲回應「妳好香」時，她也笑出聲來，氣氛輕鬆溫馨。

▲▼陳德容。（圖／翻攝自微博／偶像行為大賞）

▲陳德容要粉絲罵她輕點。（圖／翻攝自微博／偶像行為大賞）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

推薦閱讀

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

大牙親回「被2電視台當不存在」　認沒業配廠商找…月收僅1萬網心疼

大牙親回「被2電視台當不存在」　認沒業配廠商找…月收僅1萬網心疼

直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光

直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳德容, 乘風2025, 浪姐6

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾莞婷姪子遭詐騙10幾萬！　痛揭歹徒手法「網購匯款」竟是騙術
  2. 品冠忍不住再來！　驚喜宣布「返場台北開唱」時間曝光
  3. 「露比醬！嗨～」洗版全網！NMIXX、IVE瘋翻跳　二次元神曲掀熱潮
  4. 47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼
  5. 一隻阿圓「機上一舉動」忘了拿手機！航空公司應對感動她：台灣真讚
  6. 賈永婕考慮3秒就接101董座　開酸「討厭我的人比較委屈」
  7. 瘦子點名「ØZI勾二嫂」　吳卓源遭捲入...現身澳洲近況曝光！
  8. 名模殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普
  9. 賀瓏被問《夜夜秀》營收終於吐實　爆李康生拿走25萬是最大資金缺口
  10. 王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366