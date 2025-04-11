陳德容《浪姐6》練舞崩潰痛哭！　坦承壓力大「要粉絲罵輕點」

記者張筱涵／綜合報導

資深女星陳德容參加陸綜《乘風2025》（簡稱《浪姐6》）挑戰唱跳舞台，卻在練習過程中連番遭遇壓力。從首次表演起就難以跟上進度，在第二次舞台準備期間情況依舊，最新節目片段中更曝光她練習途中情緒崩潰、當場落淚。

▲陳德容坦承第一次表演後就很有壓力。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



影片中，陳德容忍不住哭泣時，吳宣儀輕拍她的肩膀安慰說：「哭一哭也是好的，姐。」娃娃也溫柔鼓勵：「發洩一下。」兩人還幽默表示，如果她們去拍戲，表現也不會太好，藉此讓陳德容釋懷。面對大家的關心，陳德容哽咽表示：「就努力記住這些東西，因為真的太……難了，嗚嗚嗚嗚嗚，太難了，真的是從來沒經歷過。」身旁姐姐們聽見她終於說出口，也感性表示「妳終於說出來了」，一行人隨後重整心情繼續練習。

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▲陳德容練舞痛哭。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



▲吳宣儀和娃娃安慰陳德容。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



在節目後台訪談中，陳德容坦承從第一次表演後就已感受到極大壓力，甚至有想逃避的念頭：「我覺得我不會這件事情，把我跟其他姐姐劃分開了。」但她也說道：「就像淡淡老師說的，我們每個人都不同，但都面臨一樣的挑戰。後來我才意識到，其實我並不孤單。」

此外，陳德容先前因第一次表演中的練習態度引發部分網友討論，近日她現身機場，面對熱情迎接的人潮笑說：「播了欸，你們罵我罵輕點啊。」聽見粉絲回應「妳好香」時，她也笑出聲來，氣氛輕鬆溫馨。

▲陳德容要粉絲罵她輕點。（圖／翻攝自微博／偶像行為大賞）