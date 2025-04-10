直擊／頂級男優向理來自爆：在場7成女優跟我%過！　點名想跟她再來一發

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男優向理來擁有帥氣、斯文外表，是很多女粉絲的白馬王子。他10日為「TAE台灣成人博覽會」出席展前記者會，大方表示「在場有7成女優跟我嘿咻過」，並點名想再跟大槻響再拍一次片，令站在一旁的大槻響害羞不已。

▲向理來驚人自爆在場7成女優跟他合作過。（圖／記者周宸亘攝）



向理來10日出席「TAE台灣成人博覽會」記者會，他是許多粉絲的夢中情人，被問及喜歡怎樣的女生？他大方回答：「喜歡年輕女孩！」並坦言在場AV女優有他的菜「有，但是如果硬要選一位，沒辦法選」。

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▲▼向理來跟大槻響（下圖右二）拍攝印象最深刻。（圖／記者周宸亘攝）



場上多位女優爭豔，向理來則驚人自爆：「在場有7成女優都跟我做過，這些人各自有優點。」恰好身邊大槻響站在一旁，他表示：「跟大槻響拍攝讓我印象最深刻，我們一個演M一個演S。」希望之後還可以再跟大槻響有合作。大槻響也回讚：「向理來很溫柔，他雖然說自己是S，但非常會帶戲，讓人覺得很溫柔。」

「TAE台灣成人博覽會」4位代言人月野江翠、九野雛乃、森澤佳奈、大槻響也分享來台以前，特地做美甲又美髮，月野江翠撥著秀麗長髮表示「前天為了來這裡有保養頭髮」，九野雛乃則說「我把指甲弄得美美的」，期待與粉絲見面。

▲「TAE台灣成人博覽會」由AV女神大槻響領軍攜手代言人森澤佳奈、九野雛乃、月野江翠。（圖／記者周宸亘攝）



本年度「TAE台灣成人博覽會」由AV女神大槻響領軍，攜手代言人森澤佳奈、九野雛乃、月野江翠盛大登場。眾多話題女優首次合體現身，包括「最美主播」山岸綺花、即將引退的頂流女神美谷朱音、「超大神顏新人」篠原伊代、「一億簽約偶像」矢埜愛茉、南韓「300 萬追蹤的超純欲網紅」卿卿、「暗黑廚神」川越鈴子、超越性別界線全方位日本男優向理來，以及榮獲 2025年美國AVN Awards「最佳女性群交獎」的性感寶貝Melody Marks等，星光熠熠，令人引頸期盼。