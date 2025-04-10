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陶晶瑩犀利評語嚇壞選手　黃國倫自嘲顏值不夠才寫歌

記者葉文正／台北報導

即將於4月12日首播的全新歌唱選秀節目《大學聲Young Voice》於4月1日進行第三次錄影，節目導師陣容一向堅強，前兩次錄影邀請到張清芳、陶喆、溫嵐等知名歌手入校擔任「教授」，此次亦不例外，特別邀請陶晶瑩及黃國倫站台，共同見證選手的精彩表現。

▲陶晶瑩、黃國倫錄《大學聲Young Voice》回憶大學城點點滴滴。（圖／踢帕娛樂）

▲陶晶瑩、黃國倫錄《大學聲Young Voice》回憶大學城點點滴滴。（圖／踢帕娛樂）

此次錄影勾起黃國倫對於曾獲《大學城》冠軍的回憶之外，還與多年前自己親手選出的“超級偶像冠軍”艾怡良並肩擔任導師，場面趣味十足。而陶晶瑩過去於《超級星光大道》擔任主持人，本次受邀擔任導師講評，犀利評語句句到位，剛開錄就想把兩位PK選手全都丟到待定區，「可以兩個都淘汰嗎？」超嚴厲講評態度震驚全場。

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▲陶晶瑩、黃國倫錄《大學聲Young Voice》回憶大學城點點滴滴。（圖／踢帕娛樂）

▲《大學聲Young Voice》每集都是踢館賽。（圖／踢帕娛樂）

陶晶瑩一針見血的講評讓在場大學生既緊張又直呼受教，中肯大實話讓所有人直呼這次錄影「上了好幾課」。不過也有讓陶晶瑩滿意的選手，讓她直呼「Finally something I can feel.」滿意發話：「這如果在星光大道可以進前十強」除了嚴肅評論之外，也不吝給予高度肯定。

《大學聲》本季賽制分為「懷舊組」、「網路神曲組」與「創作組」，每組選手皆具備實力與魅力。當創作組選手上場時，黃國倫更是驚艷於選手的顏值，笑稱：「長這麼帥還需要寫歌嗎？」並自嘲當年投入創作是因為「顏值不夠」，一番言論笑翻全場。此外，他還即興上台，自彈自唱〈我願意〉，與選手合唱的深情演繹讓全場如癡如醉。

與選秀節目淵源頗深的黃國倫，對於本次能聽到新一代的聲音非常開心，表示非常享受錄影過程，發現了很多對表演有想法的年輕人。他特別以自己當年登上紐約卡內基廳演唱的經驗勉勵選手們應該秉持「3P」精神：「Practice, practice, and practice.（練習、練習、再練習）」強調不斷練習是唱歌進步的不二法門。

此外，曾參與《原子少年》的U:NUS成員吳昱廷，也以學長身份現身擔任評審。他坦言《大學聲》的PK淘汰賽制殘酷程度超越《原子少年》，非常刺激。不過，他也不忘鼓勵選手們：「大家都還年輕，淘汰並不代表結束，或許你的段落播出後點閱率超高，反而更紅！」他強調，重要的是堅持朝夢想前進，無論比賽結果如何，都應該勇敢追夢。

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