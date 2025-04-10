ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「小江蕙」余秀娟恩師遇股災慘賠又逆轉　嘆：洗了場沒贏沒輸的三溫暖

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手余秀娟因參加江蕙盃全國歌唱大賽奪冠，由國寶江蕙（二姊）手中親自拿到冠軍獎盃，因此獲封「小江蕙」名號，近期推出全新專輯《牽手共渡》，同名歌曲與恩師、製作人廖偉志合唱；川普關稅戰影響全世界，本就有小投資的廖偉志，心血來潮佈局了多單，結果強碰股災而正變虧得慘兮兮。

▲▼「小江蕙」余秀娟。（圖／百福唱片提供）

▲「小江蕙」余秀娟和製作人廖偉志跑宣傳不忘進廟宇參拜。（圖／百福唱片提供）

他抱著逢低接黃金雨的心態不畏險境再佈局，今又遇川普暫停90天關稅，台股超過1400支股票漲停板，把之前小輸的又賺了回來，他笑說：「洗了一場沒贏沒輸的三溫暖。」即將於5月7日發行新專輯《今夜再相見》的廖偉志說有學到教訓，「再來要好好跑宣傳，投資暫時放一邊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，余秀娟和廖偉志日前赴南部宣傳專輯，下電台卻等不到司機，師徒兩人行頭都在廂型車上，原來是司機半途腦中風，被緊急送往醫院急救，但好在有搶救回來，鬼門關走一回，讓兩人虛驚一場，所幸大家都平安，趕緊包紅包慰問九死一生的司機好友，也赴廟中參拜，感謝神明保佑。

▲▼「小江蕙」余秀娟。（圖／百福唱片提供）

▲「小江蕙」余秀娟。（圖／百福唱片提供）

余秀娟為宣傳《牽手共渡》全台跑透透，途經廟宇也不忘下車參拜，尋求心靈的安適平靜，日前前往安平全臺金龍殿，傳出近期有網紅前往敬拜，立馬賺進1億，而更聲名大噪，余秀娟和廖偉志因虔誠進香，也受神明護祐，接連逢凶化吉，其中余秀娟更受神明邀請在接下來的廟會演出，讓她直說榮幸不已。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

推薦閱讀

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

獨家／暗黑楊謹華輕解羅衫首泡湯　自爆特殊原因不能在露天湯

獨家／暗黑楊謹華輕解羅衫首泡湯　自爆特殊原因不能在露天湯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾莞婷認沉默數日「不想傷口灑鹽」　感慨吐心聲：為自己的選擇負責
  2. 「藝家人」在哪？張藝合作金馬　合體眼肉芽接下「金穗獎評審」
  3. 黃沐妍砸200萬開皮拉提斯教室！昔體脂剩13%狀態驚人　開店原因超正面
  4. 陶晶瑩犀利評語嚇壞選手　黃國倫自嘲顏值不夠才寫歌
  5. 直擊／頂級男優向理來自爆：在場7成女優跟我%過！　點名想跟她再來一發
  6. 「小江蕙」恩師遇股災慘賠又逆轉　嘆：洗了場沒贏沒輸的三溫暖
  7. 鄭靚歆女女婚被問「誰當男的」　親揭德國伴侶真實相處模式
  8. 「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉化身《厭世機器人》　超I個性被迫與人連結
  9. 直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光
  10. 啦啦隊隊長被爆「耍甄嬛手段踢走女孩」　2線索曝光網瘋猜

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366