記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手余秀娟因參加江蕙盃全國歌唱大賽奪冠，由國寶江蕙（二姊）手中親自拿到冠軍獎盃，因此獲封「小江蕙」名號，近期推出全新專輯《牽手共渡》，同名歌曲與恩師、製作人廖偉志合唱；川普關稅戰影響全世界，本就有小投資的廖偉志，心血來潮佈局了多單，結果強碰股災而正變虧得慘兮兮。

▲「小江蕙」余秀娟和製作人廖偉志跑宣傳不忘進廟宇參拜。（圖／百福唱片提供）

他抱著逢低接黃金雨的心態不畏險境再佈局，今又遇川普暫停90天關稅，台股超過1400支股票漲停板，把之前小輸的又賺了回來，他笑說：「洗了一場沒贏沒輸的三溫暖。」即將於5月7日發行新專輯《今夜再相見》的廖偉志說有學到教訓，「再來要好好跑宣傳，投資暫時放一邊。」

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此外，余秀娟和廖偉志日前赴南部宣傳專輯，下電台卻等不到司機，師徒兩人行頭都在廂型車上，原來是司機半途腦中風，被緊急送往醫院急救，但好在有搶救回來，鬼門關走一回，讓兩人虛驚一場，所幸大家都平安，趕緊包紅包慰問九死一生的司機好友，也赴廟中參拜，感謝神明保佑。

▲「小江蕙」余秀娟。（圖／百福唱片提供）

余秀娟為宣傳《牽手共渡》全台跑透透，途經廟宇也不忘下車參拜，尋求心靈的安適平靜，日前前往安平全臺金龍殿，傳出近期有網紅前往敬拜，立馬賺進1億，而更聲名大噪，余秀娟和廖偉志因虔誠進香，也受神明護祐，接連逢凶化吉，其中余秀娟更受神明邀請在接下來的廟會演出，讓她直說榮幸不已。