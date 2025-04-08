milet暫退演藝圈前最後作品上映　粉絲一舉動...她感動飆中文

記者蔡琛儀／台北報導

男神中島健人、創作女歌手mile共演的純愛電影《我在平行時空戀上妳》，在日本締造近6億日圓（破1.3億元台幣）票房，上週連假在台上映，更獲許多milet和中島健人的台灣鐵粉包場支持，讓近日以健康為由宣布暫時停工的milet感動不已，罕見在限動撂中文「啊啊～謝謝你」回應台灣粉絲的熱情應援。

▲《我在平行時空戀上妳》是milet暫別演藝圈的最後作品。（圖／甲上娛樂提供）

兩位主角中島健人與milet努力宣傳最新電影，日前合體向台粉打招呼，其中中島健人更撂中文片名「我在平行時空戀上妳」大展語言天分，誠意十足，兩人都特地在台灣上映日轉發向台灣觀眾問候的影片，中島健人表示：「希望這部電影的感動能夠傳遞給全世界的觀眾！」

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片中中島健人飾演的神林陸是一名擅長撰寫科幻戰鬥題材的小說家，而在電影的一開場，導演便讓中島健人與milet穿上帥氣的戰鬥服，化身《蒼龍戰記》小說主角，在槍林彈雨中奔馳，讓他們過足科幻槍戰動作片戲癮，這場槍戰戲，其實是導演三木孝浩的巧妙安排，他笑稱電影片頭想放一段「讓人誤以為走錯廳的戲中戲」，所以特別在開場設計了完全不同風格的科幻場景，「那個段落用了不少CG特效，服裝也製作了很有科幻感的戰服。而且中島健人本身很愛這種帥氣的風格，拍的時候比任何人都嗨，槍戰也演得很起勁，非常有趣。」

▲《我在平行時空戀上妳》開場讓兩位主角演槍戰戲。（圖／甲上娛樂提供）

此外，片商驚喜公布第二週特典為《蒼龍戰記》電影限定款B5筆記本，此筆記本是兩位主角中島健人與milet在片中戀情萌芽的重要定情物，劇情描述他們大學時期在一次陰錯陽差的狀態下，因為中島健人隨手在筆記本寫下《蒼龍戰記》故事，milet閱讀後還在上面親繪可愛小貓插圖，用貓語說著「好想看後續喵」，而這個可愛的手繪貓咪插圖也被收錄在特典筆記本內頁中，數量有限送完為止。