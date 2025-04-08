吵了20多年終於放下恩怨　瑪丹娜與艾爾頓強大和解

▲艾爾頓強（左）與瑪丹娜（右）難得合照，表示雙方大和解了。（圖／翻攝自Madonna官方Instagram）

圖文／鏡週刊

說來很多人不敢相信，瑪丹娜（Madonna）與艾爾頓強（Elton John）這兩位都是流行音樂界的超級大咖，都是同志族群的偶像，但長年以來卻是嚴重不和，雙方有意無意互相隔空放話。如今倆人終於見面，決定讓恩怨過去，正式大和解。

瑪丹娜在Instagram上寫到，一聽到艾爾頓強要在紐約錄製《週末夜現場》（Saturday Night Live）的音樂演唱單元，就決定自行前往錄影現場，雙方當場擁抱大和解，放下過去的恩怨。艾爾頓強還對她說：「原諒我。」瑪丹娜表示，自己年輕時曾在底特律聽過艾爾頓強的演唱會，被他的演出、台風所深深影響，理解了音樂的力量，多年以來都把對方當成自己的偶像，如今他願意就過往公開講過對她的批評道歉，她也很高興能夠和解，畢竟那些話曾對她造成傷害。

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但是這兩個人到底是怎麼鬧出不和的？其實一開始他們都有共同的朋友，1997年服裝設計師凡賽斯（Gianni Versace）遭到暗殺去世，他們一起前往悼念，顯示與凡賽斯的好交情。1998年一起出席紐約市政府舉行的保護雨林慈善音樂會，一起上台唱。

不過到了2002年，瑪丹娜替電影《007：誰與爭鋒》演唱主題曲〈Die Another Day〉，遭到艾爾頓強的狠批，「那根本不算歌，製片應該找其他歌手才對，也許該找我嗎？我覺得這不是瑪丹娜最棒的歌。我還是她的粉絲。」並且還解釋「這真是史上最難聽的龐德電影主題曲。」

接著2004年出席Q音樂獎的時候，艾爾頓強公開質疑瑪丹娜怎麼有資格入圍「最佳現場演出」，「瑪丹娜，最佳現場？少來！什麼時候對嘴可以稱得上現場演唱？隨便哪個人都能在舞台上對嘴，還跟大家收那麼多錢的門票，真的謝謝你喔。」

2012年，瑪丹娜與艾爾頓強不約而同都入圍了金球獎，角逐最佳電影原創歌曲。在紅毯上，艾爾頓強認為瑪丹娜得獎的機會不大，但結果瑪丹娜得獎了。她說：「眾所皆知艾爾頓強很討厭我，所以我也不清楚他為什麼樣這樣說。但他很有才華，我仰慕他，他改天還會拿獎的。我不會因此覺得很糟糕。」

不過各位如果還記得的話，2012年艾爾頓強的脾氣都很不好，包括那年他來台北開唱演唱會，但是一下飛機就有攝影記者拍照，讓他非常生氣。導致演唱會上，他大力稱讚台灣的粉絲都很棒、很熱情，然後又追加一句：「那些在機場拍照的人除外。」

之後艾爾頓強依然狠批瑪丹娜，主要是女神卡卡（Lady Gaga）的關係，女神卡卡是艾爾頓強小孩的乾媽；而瑪丹娜一直覺得女神卡卡的〈Born This Way〉就是在學她的歌〈Express Yourself〉，因此艾爾頓強在接受澳洲電視採訪時，反擊瑪丹娜的這種作為相當差勁，「她真的是一個惡夢，她看起來就是...…該死的脫衣舞女。她對卡卡的態度也太可怕了。」還說瑪丹娜這樣做，只會搞死自己。

在2019年出版的回憶錄，艾爾頓強再次提到跟瑪丹娜的恩怨，主要的衝突是2012年，因為瑪丹娜在採訪中宣稱女神卡卡的〈Born This Way〉就是在抄她的〈Express Yourself〉。艾爾頓強在書中寫著，「我不明白她幹嘛擺出這種討厭跟兇惡的嘴臉，而不是把這件事當成一種讚美...特別是她宣稱自己是女性擁護者。我覺得這樣做是大錯特錯，一個成熟的音樂人不該在年輕後輩的演藝事業剛起飛時，就想毀滅對方。」至於在澳洲電視採訪中的惡言，他承認自己的確不該這樣說，「我道歉。」

雙方轉捩點發生在2023年，瑪丹娜在巡迴演唱中再次表演了〈Live to Tell〉，這首歌當初創作就是悼念因愛滋病去世的患者，而一直提倡防治愛滋病的艾爾頓強，認為瑪丹娜的舉動讓這個議題又重新得到關注，在社群媒體上發文感謝她的同情心。既然倆人見面後都同意放下過往恩怨，瑪丹娜也透露艾爾頓強寫了一首歌，想要合作。



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