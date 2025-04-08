記者田暐瑋／綜合報導

日本知名男星五十嵐隼士因帥氣外型及演技受到廣泛喜愛，出演過《流星花園》、《花樣少年少女》以及《超人力霸王》系列作品。然而，2013年退出演藝圈令人惋惜，相隔12年近日現身螢光幕前，體重飆破103公斤，不修邊幅的外型也不見昔日風采。

▲五十嵐隼士睽違12年再度現身。（圖／翻攝自YouTube／ABEMAニュース【公式】）



五十嵐隼士27歲時閃電退出演藝圈，令粉絲惋惜，近日再次現身，卻因外型大幅改變引發熱議，現年38歲的他體重超過103公斤，外表更是頗為頹廢，與昔日帥哥形象判若兩人。儘管如此，五十嵐隼士坦言，這些年他全心投入公益事業，致力於幫助身心障礙者，並成立了兩間公司，相當有生意頭腦。

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▲五十嵐隼士睽違12年再度現身。（圖／翻攝自YouTube／ABEMAニュース【公式】）



五十嵐隼士2024年分別成立了「Ultra Marlin」及「Mobius Marlin」兩間公司，其中「Mobius Marlin」是就業機構，替患有精神疾病或殘疾人士提供學習程式的相關能力，以便求職，還投入大量精力在公益領域。此外，五十嵐隼士已成為人夫，透露妻子非常喜歡迪士尼，因此特地選在迪士尼向她求婚，現今的家庭生活比過去當演員更加幸福，堅定表示不會再回到演藝圈。