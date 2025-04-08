ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

五十嵐隼士消失12年驚變103kg大叔！轉行當2公司CEO　超狂近況曝

記者田暐瑋／綜合報導

日本知名男星五十嵐隼士因帥氣外型及演技受到廣泛喜愛，出演過《流星花園》、《花樣少年少女》以及《超人力霸王》系列作品。然而，2013年退出演藝圈令人惋惜，相隔12年近日現身螢光幕前，體重飆破103公斤，不修邊幅的外型也不見昔日風采。

▲五十嵐隼士睽違12年再度現身。（圖／翻攝自YouTube／ABEMAニュース【公式】）

▲五十嵐隼士睽違12年再度現身。（圖／翻攝自YouTube／ABEMAニュース【公式】）

五十嵐隼士27歲時閃電退出演藝圈，令粉絲惋惜，近日再次現身，卻因外型大幅改變引發熱議，現年38歲的他體重超過103公斤，外表更是頗為頹廢，與昔日帥哥形象判若兩人。儘管如此，五十嵐隼士坦言，這些年他全心投入公益事業，致力於幫助身心障礙者，並成立了兩間公司，相當有生意頭腦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲五十嵐隼士睽違12年再度現身。（圖／翻攝自YouTube／ABEMAニュース【公式】）

▲五十嵐隼士睽違12年再度現身。（圖／翻攝自YouTube／ABEMAニュース【公式】）

五十嵐隼士2024年分別成立了「Ultra Marlin」及「Mobius Marlin」兩間公司，其中「Mobius Marlin」是就業機構，替患有精神疾病或殘疾人士提供學習程式的相關能力，以便求職，還投入大量精力在公益領域。此外，五十嵐隼士已成為人夫，透露妻子非常喜歡迪士尼，因此特地選在迪士尼向她求婚，現今的家庭生活比過去當演員更加幸福，堅定表示不會再回到演藝圈。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

推薦閱讀

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全中

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全中

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院公告曝光　劇迷含淚：終於等到

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院公告曝光　劇迷含淚：終於等到

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳！　隧道內追撞…車頭全毀滿地碎片

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳！　隧道內追撞…車頭全毀滿地碎片

快訊／廣末涼子宣布暫停演藝活動！　踹護理師「全因陷入恐慌」急謝罪

快訊／廣末涼子宣布暫停演藝活動！　踹護理師「全因陷入恐慌」急謝罪

許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」！張兆志爆內幕「槓30年好友」深夜開戰

許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」！張兆志爆內幕「槓30年好友」深夜開戰

浩角翔起請辭《食尚》7年「回TVBS進度卡關」！知情人士爆內幕

浩角翔起請辭《食尚》7年「回TVBS進度卡關」！知情人士爆內幕

「古裝男神」退圈1年宣告復出！　昔合作歐陽娜娜翻紅…為病父暫別

「古裝男神」退圈1年宣告復出！　昔合作歐陽娜娜翻紅…為病父暫別

廣末涼子出車禍「醫院踢護理師」被逮捕！　3月才來台大港開唱

廣末涼子出車禍「醫院踢護理師」被逮捕！　3月才來台大港開唱

蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝：逃過一劫

蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝：逃過一劫

TANK「心肝移植成功」瀕亡過程曝！一度心臟衰竭悲觀等死　成亞洲首例

TANK「心肝移植成功」瀕亡過程曝！一度心臟衰竭悲觀等死　成亞洲首例

金秀賢《Good Day》畫面全刪！　坐C位被白線「強制P掉」

金秀賢《Good Day》畫面全刪！　坐C位被白線「強制P掉」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全中

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院公告曝光　劇迷含淚：終於等到

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳！　隧道內追撞…車頭全毀滿地碎片

快訊／廣末涼子宣布暫停演藝活動！　踹護理師「全因陷入恐慌」急謝罪

許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」！張兆志爆內幕「槓30年好友」深夜開戰

浩角翔起請辭《食尚》7年「回TVBS進度卡關」！知情人士爆內幕

「古裝男神」退圈1年宣告復出！　昔合作歐陽娜娜翻紅…為病父暫別

廣末涼子出車禍「醫院踢護理師」被逮捕！　3月才來台大港開唱

蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝：逃過一劫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張兆志為前妻戰30年好友！　許允樂遭抹黑「精神崩潰胃出血」吐真實心聲
  2. 柏霖破碎後重生！　「德國街頭曼妙狂舞」吸路人搶看
  3. 港女星乳癌第4期「忍淚剃頭」！　曾想在家等死…為2女兒轉念化療
  4. 陸10億短劇女神出演于正新戲！「眉毛消失走紅毯」大崩壞　她高EQ回應
  5. 曾莞婷42歲身材超狂！出國「解放挖空泳裝」濕身側露…鉛筆腿被看光
  6. 洪培翔掰了18年《台灣啟示錄》！　節目動向曝光「找他接手主持」
  7. 陸劇4現象陷影視寒冬！劇播拿不到尾款…男神1年多沒戲拍「失業中」
  8. 《流星花園》男神消失12年驚變103kg大叔！轉行當2公司CEO　超狂近況曝
  9. 秦漢其實超親民！謝盈萱曝他「私下可愛瞬間」聽到冰淇淋眼睛亮了
  10. 陳國華驚喜曝光6月大事！　預告掀「回憶殺」緊急戒辣戒酒

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366