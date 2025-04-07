記者吳睿慈／台北報導

日本Z世代超人氣女星Naenano社群帳號擁有700萬追蹤，她過去曾來過台灣，近來為了聯名商品，即將於4月12日在台北南港LaLaport的yinhao店櫃參加POP UP STORE快閃活動，品牌方為拉近與台灣粉絲的距離，不僅二度推出Naenano以插畫家身份參與服飾設計的全新商品，還邀請日本知名插畫家COTOH首次以POP UP STORE形式來台，並繪製「台灣限定配色」的全新插畫T恤，引發潮流圈粉絲高度關注。

▲700萬女星Naenano三度訪台，點名想喝超大杯珍奶。（圖／Over Print提供）



Naenano來台進行品牌一日店長活動，預計和上百名粉絲近距離互動，此趟三度訪台，她直言能這麼快又來台灣很高興，「台灣有很多會說日語的人，所以可以溝通交流，我覺得非常開心」，很期待能再品嚐台灣的美食尤其是手搖飲，「我對台灣的飲料印象都是很大杯的，所以想喝超大杯的珍珠奶茶！」

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▲Naenano近距離見粉絲。（圖／Over Print提供）



這次訪台除了擔任一日店長以外，還有很多適合暖和季節的服飾新品想推薦給大家，Naenano開心對粉絲喊話表示：「我非常期待能夠再次來到台灣與大家見面！這次不僅有我親自參與設計的商品，還能再度和大家近距離、面對面的互動，真的讓我充滿期待！希望粉絲們能夠喜歡這次的Over Print活動，請大家來找我玩吧！」

▲Naenano將與粉絲互動。（圖／Over Print提供）



Naenano在社群有數百萬粉絲追蹤，2023年以演唱日本人氣樂團 RADWIMPS 主唱野田洋次郎所製作的單曲〈UANOSORA〉正式出道成為藝人。她不只參與了多部日劇演出，同時也活躍於各大電視節目，從模特兒、歌手到演員，多才多藝的表現讓她成為日本娛樂圈的耀眼新星。此外，她也在真人版電影《我推的孩子》中飾演鷲見有希一角，引發網友熱烈討論。