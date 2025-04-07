張鈞甯醫治山中工寮失聯移工！連炳發揭露「器官販賣」遭狙擊落海

記者黃庠棻／台北報導

《The Outlaw Doctor 化外之醫》影集開播以來好評不斷，5日播出第九、十集，劇情進入最高潮，在Hami Video已連續一個月登上戲劇榜冠軍，愛奇藝國際版再度衛冕台劇第一寶座，公視＋亦表現亮眼。海外觀眾也熱追不停，CATCHPLAY+印尼蟬聯台劇觀看排行第一名、越南K+的播出也獲得海外網友熱烈討論。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》4月12日晚間9點將迎來第11集精彩大結局，在公視播出1小時；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。

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另外，八大戲劇台昨（6）日首播收視開出紅盤，奪得週日全台華語劇收視冠軍。其中，女性25-49歲分眾收視高點劇情落在飾演越南整形外科醫生的連炳發，幫移工緊急處理盲腸炎手術，正好警察集體趕到追查非法移工的橋段。4月12日影人將與觀眾一起參與大結局直播同樂會活動，詳細資訊請見《The Outlaw Doctor 化外之醫》FB粉絲專頁。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）



《The Outlaw Doctor 化外之醫》日前播出張鈞甯和連炳發這對「飯碗（范琬）CP」隨著劇情發展，協助醫治隱居在山中工寮內的失聯移工，兩人在艱困的環境中完成高壓的手術，感情也在患難中更進一步，在深夜星空下氛圍逐漸曖昧。

後來，鄭琬平突然接獲患有腦麻的兒子晧晧再次癲癇發作，準備要送進手術室的消息，她匆匆下山趕到醫院與前夫王奎智（溫昇豪飾）會合，范文寧隨後看到兩人站在手術室前相互打氣的模樣，不願打擾一家團聚的他，於是落寞地先行離開，令許多「發哥」的粉絲不捨，紛紛留言表示「范文寧不要哭！」、「希望結局兩位醫師可以在一起！」





▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

另一方面，范文寧受飾演醫療器材代理進口商「祚家群」（黃大煒飾）的招攬加入醫療團隊，卻發現其背後隱藏著許多不可告人的秘密和非法交易，他起了疑心主動調查後，驚覺醫療機構疑似涉及器官販賣和人蛇集團。

范文寧擔心自己再也回不了家，於是想搭船偷渡與搭飛機的母親在越南會合，卻在與鄭琬平通話的過程中，被暗藏在船上的殺手狙擊推落海中，生死未卜，引起全網熱議，更有網友表示「天啊要這樣煎熬一週才知道結局太殘忍了！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

而《The Outlaw Doctor 化外之醫》的醫療手術畫面被網友讚賞不已，瀚草文創董事長湯昇榮同時身為本影集監製表示「《The Outlaw Doctor 化外之醫》有95%的場景都是在嘉義縣市拍攝，感謝嘉義市政府、嘉義市政府文化局的大力協助、贊助，而且幾乎所有的醫療場景都是在嘉義長庚醫院拍攝，十分感謝院方在醫療專業和拍攝上的全力協助，才能順利完成這部國際級的製作，讓我們進軍國際市場！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》於4月12日晚間9點將迎來第11集精彩大結局，在公視播出1小時，同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。為回饋廣大粉絲的熱情迴響，各大平台優惠大放送！中華電信MOD與公視+首集免費、Hami Video與愛奇藝國際版前二集免費，邀請所有觀眾一同觀賞這部高規格製作的國際醫療犯罪影集！另外，八大戲劇台自4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。