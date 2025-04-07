ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張鈞甯醫治山中工寮失聯移工！連炳發揭露「器官販賣」遭狙擊落海

記者黃庠棻／台北報導

《The Outlaw Doctor 化外之醫》影集開播以來好評不斷，5日播出第九、十集，劇情進入最高潮，在Hami Video已連續一個月登上戲劇榜冠軍，愛奇藝國際版再度衛冕台劇第一寶座，公視＋亦表現亮眼。海外觀眾也熱追不停，CATCHPLAY+印尼蟬聯台劇觀看排行第一名、越南K+的播出也獲得海外網友熱烈討論。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》4月12日晚間9點將迎來第11集精彩大結局，在公視播出1小時；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，八大戲劇台昨（6）日首播收視開出紅盤，奪得週日全台華語劇收視冠軍。其中，女性25-49歲分眾收視高點劇情落在飾演越南整形外科醫生的連炳發，幫移工緊急處理盲腸炎手術，正好警察集體趕到追查非法移工的橋段。4月12日影人將與觀眾一起參與大結局直播同樂會活動，詳細資訊請見《The Outlaw Doctor 化外之醫》FB粉絲專頁。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》日前播出張鈞甯和連炳發這對「飯碗（范琬）CP」隨著劇情發展，協助醫治隱居在山中工寮內的失聯移工，兩人在艱困的環境中完成高壓的手術，感情也在患難中更進一步，在深夜星空下氛圍逐漸曖昧。

後來，鄭琬平突然接獲患有腦麻的兒子晧晧再次癲癇發作，準備要送進手術室的消息，她匆匆下山趕到醫院與前夫王奎智（溫昇豪飾）會合，范文寧隨後看到兩人站在手術室前相互打氣的模樣，不願打擾一家團聚的他，於是落寞地先行離開，令許多「發哥」的粉絲不捨，紛紛留言表示「范文寧不要哭！」、「希望結局兩位醫師可以在一起！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

另一方面，范文寧受飾演醫療器材代理進口商「祚家群」（黃大煒飾）的招攬加入醫療團隊，卻發現其背後隱藏著許多不可告人的秘密和非法交易，他起了疑心主動調查後，驚覺醫療機構疑似涉及器官販賣和人蛇集團。

范文寧擔心自己再也回不了家，於是想搭船偷渡與搭飛機的母親在越南會合，卻在與鄭琬平通話的過程中，被暗藏在船上的殺手狙擊推落海中，生死未卜，引起全網熱議，更有網友表示「天啊要這樣煎熬一週才知道結局太殘忍了！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

而《The Outlaw Doctor 化外之醫》的醫療手術畫面被網友讚賞不已，瀚草文創董事長湯昇榮同時身為本影集監製表示「《The Outlaw Doctor 化外之醫》有95%的場景都是在嘉義縣市拍攝，感謝嘉義市政府、嘉義市政府文化局的大力協助、贊助，而且幾乎所有的醫療場景都是在嘉義長庚醫院拍攝，十分感謝院方在醫療專業和拍攝上的全力協助，才能順利完成這部國際級的製作，讓我們進軍國際市場！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》於4月12日晚間9點將迎來第11集精彩大結局，在公視播出1小時，同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。為回饋廣大粉絲的熱情迴響，各大平台優惠大放送！中華電信MOD與公視+首集免費、Hami Video與愛奇藝國際版前二集免費，邀請所有觀眾一同觀賞這部高規格製作的國際醫療犯罪影集！另外，八大戲劇台自4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

推薦閱讀

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

TANK「心肝移植成功」瀕亡過程曝！一度心臟衰竭悲觀等死　成亞洲首例

TANK「心肝移植成功」瀕亡過程曝！一度心臟衰竭悲觀等死　成亞洲首例

張鈞甯股票「1天蒸發3900萬」！上月才獲利1億　認購256張曾封女股神

張鈞甯股票「1天蒸發3900萬」！上月才獲利1億　認購256張曾封女股神

信義威秀緊急公告！　「10影廳暫停營運」曝原因

信義威秀緊急公告！　「10影廳暫停營運」曝原因

夢多穩交4年前凱渥模特兒！認「養了3個孩子」　鬆口結婚進度

夢多穩交4年前凱渥模特兒！認「養了3個孩子」　鬆口結婚進度

台股暴跌重災戶！李燕老公「賠掉一台國產車」　她見慘狀也嚇壞

台股暴跌重災戶！李燕老公「賠掉一台國產車」　她見慘狀也嚇壞

獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過

獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

唐綺陽運勢／天蠍「感情恐有競爭者」獅子易爭吵！水瓶用腦過度

唐綺陽運勢／天蠍「感情恐有競爭者」獅子易爭吵！水瓶用腦過度

千千突認「今年累積蠻多失敗」　罕吐失落心聲：努力但沒成功

千千突認「今年累積蠻多失敗」　罕吐失落心聲：努力但沒成功

曾賣3張台積電辦婚禮！陳志強見台股崩盤傻了　6字吐心聲

曾賣3張台積電辦婚禮！陳志強見台股崩盤傻了　6字吐心聲

黃鐙輝受股災重創「一天慘失七位數」　親給建議：不要急著抄底！

黃鐙輝受股災重創「一天慘失七位數」　親給建議：不要急著抄底！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

TANK「心肝移植成功」瀕亡過程曝！一度心臟衰竭悲觀等死　成亞洲首例

張鈞甯股票「1天蒸發3900萬」！上月才獲利1億　認購256張曾封女股神

信義威秀緊急公告！　「10影廳暫停營運」曝原因

夢多穩交4年前凱渥模特兒！認「養了3個孩子」　鬆口結婚進度

台股暴跌重災戶！李燕老公「賠掉一台國產車」　她見慘狀也嚇壞

獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

唐綺陽運勢／天蠍「感情恐有競爭者」獅子易爭吵！水瓶用腦過度

千千突認「今年累積蠻多失敗」　罕吐失落心聲：努力但沒成功

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張鈞甯, 連炳發, The Outlaw Doctor化外之醫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝：逃過一劫
  2. 蔡阿嘎見台股大跌崩潰！　突PO「坐公園黑白照」：老婆生氣了
  3. 蹦闆1300多萬資金在股市慘況曝光！　心死喊：推薦哪個港口適合我
  4. 《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院公告曝光　劇迷含淚：終於等到
  5. 婁峻碩認了「經濟壓力大」！　投資1事：沒成比股災更痛
  6. Lucas退團2年轉戰台劇演「言承旭少年版」　合體2大咖：已來台1個月
  7. 宇珊遇陌生人搭訕「助理給錯號碼」約喝咖啡　揭新型騙局：最後會借錢
  8. 日本劇組誤觸爆破裝置！1演員「耳膜慘被炸傷」　NHK道歉了
  9. 詹惟中昔「股市4月後才可進」預言曝光！　揭今年股票運勢
  10. 于子育合體喜劇新星「組新錦繡二重唱」　MV完美詮釋情勒媽媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366