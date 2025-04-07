ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

胡瓜寒冬送暖！子弟兵揭他暖舉「主動關心收入」提攜後輩不遺餘力

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（8日）播出「咬緊牙關闖蕩演藝圈，想當年不紅時日子真的很不好過」，葉欣眉坦言是參加叫賣比賽意外出道：「那天剛好有綜藝節目的工作人員看到就找我上節目，後來還錄了過年特別節目跟益智節目，之後我就變成瓜哥的助理主持。」在場來賓聽了都覺得她運氣很好，但葉欣眉坦言剛入行時精神壓力很大，也很感謝師父胡瓜的提攜和溫暖，讓她才能撐下來。

▲▼侯昌明 。（圖／中天綜合台提供）

▲葉欣眉意外出道，但也承受不少壓力 。（圖／中天綜合台提供）

葉欣眉表示剛入行時精神壓力很大：「我前3年只是關主，出現在節目裡只有10分鐘，我坐在化妝間，工作人員看到就會說『不要打擾藝人休息』，然後叫我出去。」類似的狀況還不只一次：「有一次瓜哥的妝髮師說『妳進來，我有買東西給妳吃』，之後工作人員就跑來說『休息室是主持人的，沒事不要進去』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉欣眉很感激能在胡瓜身邊學習：「瓜哥教我很多，我受用無窮，我會這麼感謝瓜哥，是因為那段時間我以為我是鬼，只有他有陰陽眼看得到我，也只有他主動關心我收入有問題。」

▲▼ 華視除夕特別節目-胡瓜。（圖／記者黃克翔攝）

▲胡瓜對於提攜後輩毫不保留。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

事實上，葉欣眉跟胡瓜搭檔主持節目多年，被視為胡瓜的弟子之一，她先前就說胡瓜其實很少接活動，但只要一接活動就會跟公關公司說他會自己找主持副手，甚至有時費用還是胡瓜自掏腰包付的，對於提攜後輩不遺餘力。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李多慧曝下班日常 每天返家「堅持練舞」！

推薦閱讀

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

張鈞甯股票「1天蒸發3900萬」！上月才獲利1億　認購256張曾封女股神

張鈞甯股票「1天蒸發3900萬」！上月才獲利1億　認購256張曾封女股神

夢多穩交4年前凱渥模特兒！認「養了3個孩子」　鬆口結婚進度

夢多穩交4年前凱渥模特兒！認「養了3個孩子」　鬆口結婚進度

台股暴跌重災戶！李燕老公「賠掉一台國產車」　她見慘狀也嚇壞

台股暴跌重災戶！李燕老公「賠掉一台國產車」　她見慘狀也嚇壞

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

千千突認「今年累積蠻多失敗」　罕吐失落心聲：努力但沒成功

千千突認「今年累積蠻多失敗」　罕吐失落心聲：努力但沒成功

唐綺陽運勢／天蠍「感情恐有競爭者」獅子易爭吵！水瓶用腦過度

唐綺陽運勢／天蠍「感情恐有競爭者」獅子易爭吵！水瓶用腦過度

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

阿滴為錫蘭緩頰！　接受道歉「40分鐘通話解開誤會」網嘆：太善良

阿滴為錫蘭緩頰！　接受道歉「40分鐘通話解開誤會」網嘆：太善良

林襄白襯衫搭黑絲化身OL　「露腰曬長腿」火辣曲線全看光

林襄白襯衫搭黑絲化身OL　「露腰曬長腿」火辣曲線全看光

獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過

獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過

4年燒光800萬積蓄！　男歌手無預警宣布：正式告別歌壇

4年燒光800萬積蓄！　男歌手無預警宣布：正式告別歌壇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

張鈞甯股票「1天蒸發3900萬」！上月才獲利1億　認購256張曾封女股神

夢多穩交4年前凱渥模特兒！認「養了3個孩子」　鬆口結婚進度

台股暴跌重災戶！李燕老公「賠掉一台國產車」　她見慘狀也嚇壞

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

千千突認「今年累積蠻多失敗」　罕吐失落心聲：努力但沒成功

唐綺陽運勢／天蠍「感情恐有競爭者」獅子易爭吵！水瓶用腦過度

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

阿滴為錫蘭緩頰！　接受道歉「40分鐘通話解開誤會」網嘆：太善良

林襄白襯衫搭黑絲化身OL　「露腰曬長腿」火辣曲線全看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

胡瓜, 葉心湄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不捨老友一一離世！　68歲資深藝人圓夢獻出「第一次」
  2. 黃鐙輝受股災重創「一天慘失七位數」　親給建議：不要急著抄底！
  3. 以為股票APP壞了！呂文婉驚「開盤即收盤」　狂接友來電：哀鴻遍野
  4. 木村拓哉訪台！攜手Simply新普利夜酵素掀起夜間代謝風潮　來台搭配夜酵素一覺好眠、期待品味當地美食
  5. 黃牛票沒成交也會罰！北市女PO網賣演唱會票　遭重罰47萬
  6. 台股跌2000點吳怡霈看傻！　曝股市老手爸「幾十年沒見過」：大家撐住
  7. 胡瓜寒冬送暖！子弟兵揭他暖舉「主動關心收入」提攜後輩不遺餘力
  8. 獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過
  9. 侯昌明看腳本突遭賞巴掌！　經紀人得知對方身份「震驚反應曝光」　
  10. 《黑暗榮耀》電棒捲惡女要來台灣了！　辛叡恩5月會粉絲：想去動物園

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366