胡瓜寒冬送暖！子弟兵揭他暖舉「主動關心收入」提攜後輩不遺餘力

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（8日）播出「咬緊牙關闖蕩演藝圈，想當年不紅時日子真的很不好過」，葉欣眉坦言是參加叫賣比賽意外出道：「那天剛好有綜藝節目的工作人員看到就找我上節目，後來還錄了過年特別節目跟益智節目，之後我就變成瓜哥的助理主持。」在場來賓聽了都覺得她運氣很好，但葉欣眉坦言剛入行時精神壓力很大，也很感謝師父胡瓜的提攜和溫暖，讓她才能撐下來。

▲葉欣眉意外出道，但也承受不少壓力 。（圖／中天綜合台提供）



葉欣眉表示剛入行時精神壓力很大：「我前3年只是關主，出現在節目裡只有10分鐘，我坐在化妝間，工作人員看到就會說『不要打擾藝人休息』，然後叫我出去。」類似的狀況還不只一次：「有一次瓜哥的妝髮師說『妳進來，我有買東西給妳吃』，之後工作人員就跑來說『休息室是主持人的，沒事不要進去』。」

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葉欣眉很感激能在胡瓜身邊學習：「瓜哥教我很多，我受用無窮，我會這麼感謝瓜哥，是因為那段時間我以為我是鬼，只有他有陰陽眼看得到我，也只有他主動關心我收入有問題。」

▲胡瓜對於提攜後輩毫不保留。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



事實上，葉欣眉跟胡瓜搭檔主持節目多年，被視為胡瓜的弟子之一，她先前就說胡瓜其實很少接活動，但只要一接活動就會跟公關公司說他會自己找主持副手，甚至有時費用還是胡瓜自掏腰包付的，對於提攜後輩不遺餘力。