記者張筱涵／綜合報導

第61屆百想藝術大賞將於5月5日舉行，舞台劇、電視、電影的入圍名單也在今（7日）一併公布，剛播畢到現在仍引起熱烈討論的《苦盡柑來遇見你》共入圍了8項，是電視部門內入圍最多項的作品，其次還有入圍6項的《如此親密的背叛者》、入圍5項的《外傷重症中心》和《背著善宰跑》。不論是電視、電影還是舞台劇，每個入圍的都是實力派演員和綜藝人，究竟獎落誰家，掀起熱烈討論。

舞台劇入圍名單｜電視入圍名單｜電影入圍名單

▲第61屆百想藝術大賞將於5月5日舉行。（圖／翻攝自官網）



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＊舞台劇入圍名單＊

【百想舞台劇獎】

突破口劇團《歐美式》

劇團「敵」《The Jew of Malta》

Project Island《長女們》

Cornerstone《晉川推薦的晉川推薦戲劇晉川居民推薦席》

首爾市劇團《洞簫聲》

【青年舞台劇獎】

玩球俱樂部《乾辣椒與蜜桃香口紅》

普通的劇團《滅亡的浪漫》

And Theater《留院》

李承元《海鷗》

李太麟《1923年生朝鮮人崔永祐》

【演技獎】

郭智淑《The Jew of Malta》

李珍京《地上的女人們》

鄭新星《洞簫聲》

趙英奎《晉川推薦的晉川推薦戲劇晉川居民推薦席》

崔熙珍《所有》

＊電影部門入圍名單＊

【作品獎】

《在熙的男，朋友》

《左輪手槍》

《長孫》

《戰，亂》

《哈爾濱》

【導演獎】

朴怡雄《晨謐之境》

吳勝旭《左輪手槍》

禹民鎬《哈爾濱》

李彥禧《在熙的男，朋友》

李忠弼《絕地逃生》

【新人導演獎】

金世輝《她死了》

南東協《找死凶宅》

吳正敏《長孫》

李美朗《關於女兒》

鄭智慧《私密背叛》

【最佳男主角】

尹柱相《晨謐之境》

李炳憲《終極對弈》

李熙俊《找死凶宅》

曹政奭《變身機長》

玄彬《哈爾濱》

【最佳女主角】

金高銀《在熙的男，朋友》

金錦順《私密背叛》

宋慧喬《黑祭司2：闇黑修女》

全度妍《左輪手槍》

曹汝貞《窺鏡》

【最佳男配角】

具教煥《絕地逃生》

朴正民《戰，亂》

劉宰明《幸福國度》

丁海寅《辣手警探2》

趙宇振《哈爾濱》

【最佳女配角】

孔升妍《找死凶宅》

秀賢《非普通家族》

林智妍《左輪手槍》

全汝彬《黑祭司2：闇黑修女》

韓善伙《變身機長》

【最佳新男演員】

姜承鎬《長孫》

魯尚炫《在熙的男，朋友》

文佑鎮《黑祭司2：闇黑修女》

張成範《Work To Do》

鄭星一《戰，亂》

【最佳新女演員】

盧允瑞《聽說》

朴智賢《窺鏡》

李明荷《微望》

李惠利《FIGHTING！女孩們》

河書潤《Streaming》

【最佳劇本獎】

金亨周、尹鍾彬《終極對弈》

朴怡雄《晨謐之境》

申哲、朴贊郁《戰，亂》

吳勝旭、周星《左輪手槍》

吳正敏《長孫》

【藝術獎】

朴炳周《Wonderland夢境》／視覺特效

劉尚燮、張漢承《辣手警探2》／動作

李瑞珍《變身機長》／化妝

趙英旭《戰，亂》／配樂

洪景杓《哈爾濱》／攝影

【Gucci Impact Award】

《Blesser》

《在熙的男，朋友》

《The Voices Of The Silenced》

《晨謐之境》

《私密背叛》

＊電視部門入圍名單＊

【戲劇作品獎】

《背著善宰跑》

《玉氏夫人傳》

《如此親密的背叛者》

《外傷重症中心》

《苦盡柑來遇見你》

【綜藝作品獎】

《Iron Girls》

《Stage Fighter》

《叔伯的餘生》

《Punghyanggo》

《黑白大廚：料理階級大戰》

【教育作品獎】

《紀錄片－我的最後歸屬在哪》

《摩登家庭》

《化作風，再次與你》

《學田以及其後的金敏基》

《薩滿：鬼神傳》

【導演獎】

金元錫《苦盡柑來遇見你》

金熙元《照明商店》

宋妍華《如此親密的背叛者》

李度潤《外傷重症中心》

鄭知仁《正年》

【劇本獎】

金正敏《家族計畫》

朴智淑《玉氏夫人傳》

李施恩《背著善宰跑》

林恦賰《苦盡柑來遇見你》

崔唯娜《好搭檔》

【藝術獎】

李英柱《黑白大廚：料理階級大戰》美術

李鎮錫、李德勳《如此親密的背叛者》攝影

張英圭《正年》音樂

張東赫《流氓讀書會》武術

洪正浩、李承濟、金大準、金正民《地獄公使2》視覺效果

【最佳男主角】

朴寶劍《苦盡柑來遇見你》

邊佑錫《背著善宰跑》

李浚赫《或好或壞的東載》

朱智勛《外傷重症中心》

韓石圭《如此親密的背叛者》

【最佳女主角】

高旻示《無聲蛙鳴》

金泰梨《正年》

金惠奫《背著善宰跑》

IU《苦盡柑來遇見你》

張娜拉《好搭檔》

【最佳男配角】

金准韓《好搭檔》

盧載沅《魷魚遊戲2》

尹敬浩《外傷重症中心》

崔代勳《苦盡柑來遇見你》

玄奉植《或好或壞的東載》

【最佳女配角】

金國熙《家族計畫》

金在華《玉氏夫人傳》

廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》

吳京華《正年》

鄭恩彩《正年》

【最佳新男演員】

金正鎮《如此親密的背叛者》

宋健僖《背著善宰跑》

車禹閔《流氓讀書會》

秋英宇《玉氏夫人傳》

許楠儁《法官大人》

【最佳新女演員】

金泰妍《苦盡柑來遇見你》

盧正義《魔女》

趙允秀《暴君》

蔡元彬《如此親密的背叛者》

河英《外傷重症中心》

【男綜藝人獎】

金元勛

DEX 金珍映

成始璄

申東燁

劉在錫

【女綜藝人獎】

李秀智

張度練

池睿恩

海嫄

洪真慶