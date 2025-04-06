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「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《苦盡柑來遇見你》於日前完結，隨著戲劇落幕，各種幕後花絮故事也隨之曝光。日前，IU貼出的自拍照，便隱藏著一則「催淚彈」，她所飾演的年輕版愛純喪子，每年都會到兒子墓前祭奠，該幕的台詞是「回家吧，我們回家了」，雖然戲劇沒播出來，但劇組真的拍了一段她牽著4歲兒子回家的畫面，令觀眾看了直呼「我要哭了」、「太催淚」。

▲▼ 「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ 《苦盡柑來遇見你》IU第16集有弔念已逝兒子的戲份，她哀傷喊著「回家吧」。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ 「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了。（圖／翻攝自Netflix）

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IU於5日貼出《苦盡柑來遇見你》幕後花絮，其中一張照片，她穿著針織外套牽著4歲兒子銅明走在雪地上，被網友翻出那一幕就是IU哭倒在銅明墓前的打扮，她每年都會去祭奠小孩，並在其中一年的冬天擺上滿滿糖果，摸著小孩的墓，邊講「走吧，回家吧，我們回家了」，失去孩子的椎心之痛讓觀眾跟著落淚。

▲▼ ▲▼ ▲▼ 「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了。（圖／翻攝自IU IG）

▲IU釋出幕後花絮，劇組本來有拍「她牽著銅明回家的戲份」，但後來刪掉了。（圖／翻攝自IU IG）

這段被網友挖出其實有另一段被刪減的畫面，IU穿著與該幕同樣的打扮，並真的牽著4歲兒子銅明回家，應是一位母親想像的戲份，但後來被劇組刪掉了，為了彌補觀眾的遺憾，IU放出更多她與童星銅明的合照，令劇迷淚崩「只有照片就哭了」、「真的哭出來」。

▲▼ ▲▼ ▲▼ 「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了。（圖／翻攝自IU IG）

▼▲IU與銅明其實另有戲份，但後來沒播出來。（圖／翻攝自IU IG）

▲▼ ▲▼ ▲▼ 「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了。（圖／翻攝自IU IG）

事實上，IU在拍攝《苦盡柑來遇見你》時，對童星照顧得無微不至，她除了貼出與小兒子銅明的合照，還送了鯛魚燒攤販車給童年的「金明」演員，該童星的媽媽感動發文「IU媽媽，一直都很尊敬您，也很愛您，很多人走過來向彩琳致謝『我們有好好地吃喔』，收到很多很多愛的一天，這是我們一輩子無法忘記的禮物，謝謝。」IU的美談再度曝光，馬上掀起關注。

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