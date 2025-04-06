《苦盡》夫商吉戲外超深情！　「妻子因一顆草莓愛上他」結婚10年還是很甜

記者吳睿慈／綜合報導

人氣劇集《苦盡柑來遇見你》成為2025年截至目前為止，最催淚、最動人的韓劇，劇裡所有演員知名度大漲，就連配角都引起討論。飾演「夫商吉」的演員崔代勳把自傲、討人厭的大叔性格詮釋得很到位，對老婆、子女刻薄，但其實戲外的他很長情，2013年出演《瘋狂愛情》時，愛上同劇演員張允書，兩人很快就陷入熱戀，並超高速結婚，現已結婚10年、育有一女，感情甜蜜蜜。

▲崔代勳因「夫商吉」角色爆紅。（圖／翻攝自Netflix）



崔代勳2002年以短篇電影《青花魚》出道，戲路多元又豐富，2021年更是電視劇《怪物》入圍百想藝術大賞戲劇男配角，在戲劇圈打拼近20年，直到近日又透過《苦盡柑來遇見你》的「夫商吉」角色大紅，引起觀眾關心，更有網友挖出他的愛情故事，對比戲內的刻薄，戲外他其實很深情。

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▲《苦盡柑來遇見你》崔代勳早在2015年結婚，兩人因戲結緣。（圖／翻攝自IG）

崔代勳2013年出演《瘋狂愛情》時，愛上同劇演員張允書，兩人正式發展的主因是一起約去看舞台劇，妻子張允書曾在採訪時透露對他一見鐘情的瞬間，「在拍攝的時候，比起把哥哥當作男人來看，那時只覺得是個很有趣的人，是後來漸漸熟識了，才發現哥哥是個很慈祥細心的人，然後才漸漸喜歡上他」。

▲▼崔代勳與妻子感情甜蜜蜜。（圖／翻攝自IG）



張允書回想第一次喜歡上崔代勳的關鍵點，兩人約在劇團見面，當時她隨口說了一句「肚子餓」，沒想到，崔代勳從口袋裡掏出草莓，是男方特地要帶她吃的，更貼心地洗好了，「我就對他的親切慈祥感動心了，還有在我父親過世時，他在我身邊成為很大的力量，那時候就覺得『不是這男人不行』。」兩人交往1年多高速於2015年結婚，育有1女，直到《苦盡柑來遇見你》戲劇再度有討論度，崔代勳與妻子的愛情故事也再度被翻出來。