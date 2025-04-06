全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名主持人全炫茂講話幽默、人脈極廣，他5日突然打開IG直播，還找來巨星BoA（寶兒）到家裡作客，只是兩人一時酒意襲來，除了在直播間互嗆以外，還舉止親暱地躺肩、捏臉，令公司直冒冷汗，全炫茂的經紀人不斷打來卻被掛掉，長達20分鐘的直播引起熱議，甚至有網友吃驚表示「原來BoA跟全炫茂關係這麼熟？」、「該不會偷偷交往吧」。

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▲全炫茂、BoA酒後開直播，公司嚇壞了。（圖／翻攝自全炫茂IG）



全炫茂5日突然打開IG直播，由於他眼神迷濛、滿臉通紅，被網友問到是不是喝酒了？他回答：「對，我有喝酒。」接著解釋「有人一直叫我開看看IG直播」，線上人數湧入數千人，他被震驚到不斷驚呼，此時BoA的聲音竄出「有趣吧，就跟你說了！」他也繼續說「有人來我家玩，突然叫我打開直播，所以我就播了。」

▲BoA作客全炫茂家裡。（圖／翻攝自全炫茂IG）



沒過多久，BoA正式出現在鏡頭前打招呼，但她同樣講話不太清楚，看起來也喝了幾杯，期間數度紅著臉躺在全炫茂，並熱情向網友問好「大家好我是BoA」，但下秒立刻嗆全炫茂：「哥哥的家裡有夠亂，拜託丟一下（東西）吧！」兩人突然在鏡頭前鬥嘴。

BoA表示正在用心準備25週年專輯，只是話講一半又突然虧全炫茂「這哥哥真是...節目上的生活真是...」，突然打了叉叉，全炫茂則一頭霧水回答「妳在說什麼？是來罵我的對吧。」兩人已經開始舌頭打結，看起來喝了不少酒。

▲▼網友很驚訝原來全炫茂、BoA關係這麼好。（圖／翻攝自全炫茂IG）



兩人的酒醉直播吸引大批網友觀看，尤其是震驚原來他們感情這麼好，甚至有人以為他們要公佈戀情了，直播尾聲，全炫茂手機一直在響，他醉到當場掛掉，後來又響了一次，BoA忍不住湊上去問「是誰呀？」全炫茂回答「是我的經紀人，公司現在炸了」，兩人才做了最後問候並關掉直播，針對這段直播，雙方公司暫無回應，但已經在韓網傳開了。

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