YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

記者王靖淳／綜合報導

台馬跨國情侶Soya、超強去年4月宣布結束4年情，男方事後拍片證實劈腿對象是網美石靜，三人感情動向受到外界關注。然而，石靜最近更在IG限動透露，自己已經單身兩年，同時也表示「私心希望再單身個兩年。」內容曝光後，掀起熱議。

▲石靜介入超強、Soya的感情。（圖／翻攝自Instagram／10ching_）

石靜表示有人誤會她上一篇IG限動的內容，不過身為雙魚座的她坦言，自我療癒的時間只需要半小時，所以已經消化完難過的情緒，接下來就是要恭喜自己單身兩年。她提到，剛開始恢復單身時，她覺得有些不適應，不過後來她意識到，不需要總是把心思放在另一個人身上，因為享受一段時間的獨處也是不錯的，甚至認為這才是一個人正常的生活狀態。

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▲石靜分享單身兩年的心情（圖／翻攝自Instagram／10ching_）

儘管對於現在單身的生活感到很滿意，石靜坦承她仍保有一顆想為某個人付出的心，所以她私心希望能再保持單身一段時間，直到自己完成心中想去的地方，「雖然我是有長大了，但骨子裡還是會想為那個誰誰誰付出，31歲相遇，33歲結婚，34歲生寶寶。」

▲超強、Soya去年宣布分手。（圖／翻攝自Instagram／rene_superawesome）

事實上，超強去年曾拍片坦言，在與Soya交往期間，有約炮、出軌等事實，同時也表示，「因為工作上認識了一位讓我心動的人，那也就是大家口中的短髮女。我還是沒有處理好，只能套上腳踏兩條船的罪名。如果說出軌也是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑。」消息曝光後，掀起不小討論，石靜後來更低調曝光自己離開台灣的近況，最近回台的她，社群近況仍受到外界關注。