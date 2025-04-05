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王子邱勝翊生日圓夢前進NBA！　獲百萬贊助帶演藝圈8好友同行

記者蕭采薇／台北報導

「王子」邱勝翊在演藝圈擁有好人緣，出道18年來，在演藝圈交了很多好朋友。前陣子剛結束與弟弟邱宇辰合出的單曲CANDY的簽名見面會，王子除了感謝歌迷朋友們到場支持外，也放自己一個長假和演藝圈的好友們一起前往美國LA完成NBA慶生圓夢計劃。

▲「王子」邱勝翊放長假，和演藝圈的好友們一起前往美國洛杉磯，完成NBA慶生圓夢計劃。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲「王子」邱勝翊朝聖大谷翔平比賽。（圖／喜鵲娛樂提供）

王子和粿粿、簡廷芮（Dewi) 、孟霖、晏柔中，胡釋安、王品澔、嚴爵夫妻一群朋友到LA旅遊，除了旅遊之外，也獲百萬贊助邀8位好友們拍攝品牌宣傳LA限定手機殼、面膜產品。

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▲「王子」邱勝翊放長假，和演藝圈的好友們一起前往美國洛杉磯，完成NBA慶生圓夢計劃。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲「王子」邱勝翊放長假，和演藝圈的好友們一起前往美國洛杉磯。（圖／喜鵲娛樂提供）

分享這次的旅遊體驗，王子興奮的說：「人生第一次到美國看NBA球賽！這次勇士隊對上湖人隊」CURRY VS JAMES 是很期待的一場賽事，在場邊還很幸運的遇到貝克漢，也特地朝聖看了大谷翔平比賽，安排The broad museum、迪士尼跟環球影城等景點踩點，王子開玩笑的說：「遇到很多歌迷朋友合照比在台灣受歡迎，還有一位歌迷朋友指定一起合跳《那不是雪中紅》。」成為另類的回憶。

▲「王子」邱勝翊放長假，和演藝圈的好友們一起前往美國洛杉磯，完成NBA慶生圓夢計劃。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子圓夢看NBA球賽。（圖／喜鵲娛樂提供）

近年來王子除了演藝工作外也開啟了自己的副業，聯名手機殼、夜酵素、也當起了電商的品牌主理人，近期更透露會推出自己品牌P.star跟TKLAB聯名推出的面膜！王子在保養皮膚上重視美白跟保濕，親自試用參與研發半年時間，和團隊不停的調整改良，即將在自己4月14日生日這天推出新產品。

▲「王子」邱勝翊放長假，和演藝圈的好友們一起前往美國洛杉磯，完成NBA慶生圓夢計劃。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子即將推出聯名面膜。（圖／喜鵲娛樂提供）

手握多個副業外，王子邱勝翊的演藝工作也沒有停過，棒棒堂即將在今年四月的KKBOX風雲榜演出，時隔多年六棒再次合體表演，王子笑說：「練舞的時候發現體力真的有差」 以及《來吧！哪裡怕》第二季也在籌備中，最近又跟這五個男生繼續黏在一起工作！好像回到年輕時！」也請歌迷朋友們期待一下這次KKBOX的表演！」

▲「王子」邱勝翊放長假，和演藝圈的好友們一起前往美國洛杉磯，完成NBA慶生圓夢計劃。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子參觀The broad museum美術館，留下逗趣照片。（圖／喜鵲娛樂提供）

 

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