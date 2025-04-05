直擊／溫流收到「歌迷湖水綠應援」看呆了　承諾：努力帶SHINee來台灣

記者吳睿慈／台北報導

SHINee隊長溫流以全新迷你專輯《CONNECTION》回歸，5日在台北流行音樂中心開唱，他穿著黑色寬西裝帥氣登場，帶來第一首歌〈Focus〉開場，展現他成熟穩健的台風與獨特嗓音。活動間，粉絲給予滿滿應援，除了舉起手幅還丟彩帶，讓他感動萬分致謝「這種光景哪裡都沒看過」、「你們是哆啦A夢嗎？到底有幾個（應援）」。

▲溫流隔了5個月再度來台開唱。（圖／讀者提供）



溫流隔了5個月快速返台開唱，準備了自己歷年代表作品，包含首張SOLO專輯中的主打歌〈Blue〉及〈O （Circle）〉、〈DICE〉、〈Beat Drum〉等，細膩動人的音色直擊粉絲心房，整場演唱會沒有舞者助陣，溫流憑著震撼人心的歌聲撐起全場，完美展現實力派歌手的魅力，讓歌迷陶醉於他的音樂與嗓音之中。

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在唱到〈Boy〉，溫流拿著紙飛機往下傳，送給歌迷意義非凡的禮物，而全場一起大合唱〈Starry Night〉，他驚訝回答：「我以為字幕是給你們看的，但沒想到上面那個也是韓文，你們怎麼辦到的？」歌迷跟著合唱，他當場融化：「看到你們這麼可愛的模樣，我好感動。」為表達心意，他用中文再強調一次「我好感動」，露出招牌笑眼，邊比著大拇指稱讚歌迷「最棒、最棒」。

▲溫流收到粉絲的應援感動表示「要哭了」。（圖／讀者提供）



溫流寵粉滿分，在安可時驚喜走下台，近距離與歌迷見面，觀眾也趁勢丟出湖水綠的彩帶，他感動地說著：「差點要哭了，這光景我在哪裡都沒看過！」台下馬上又變換另一種手幅應援，他露出吃驚的表情回答：「你們是哆啦A夢嗎？到底有幾個（應援）？」

▲溫流承諾努力帶SHINee來台灣。（圖／讀者提供）



尾聲溫流感性致謝台灣粉絲，「是你們讓我一直幸福下去，我也會努力讓我成為讓你們幸福的人，過了今天不知道何時還會來台灣，不管是哪裡，台灣是我最常來的地方，我會努力讓自己盡快來這裡」，台下大喊SHINee，他賣關子笑著回答：「SHINee？應該可以來吧？請你們讓我們可以來，應該可以吧，雖然沒辦法確定告訴你們什麼，但我會努力讓SHINee來跟大家見面的。」期望下次再相見。