邊荷律搭機「狂敲抱枕」！餓等飛機餐…經紀人：叫妳拍片不是拍這種

記者陳芊秀／綜合報導

中信兄弟「Passion Sisters」韓籍啦啦隊女神邊荷律以外型甜美、活潑性格深受球迷喜愛，去年（2024）來台應援後人氣持續攀升。她日前分享了一段搭機影片，展現對飛機餐的高度期待，意外引發網友熱烈討論。

▲邊荷律甜美活潑人氣旺。（圖／翻攝自IG）

影片中，邊荷律在臉上使用有趣濾鏡，並不斷用手敲打抱枕、計算時間，顯得坐立難安。隨後，她以字幕揭示原因：「肚子餓」，並詢問粉絲：「好希望一搭上飛機就有飛機餐！只有我這樣想嗎？」展現出她的「吃貨」性格。經紀人乖姐則幽默回應：「那個…叫妳拍影片…不是拍這種的。」

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▲邊荷律搭飛機拍片，狂敲抱枕餓等飛機餐。（圖／翻攝自Threads）

而影片公開後，已經超過2萬網友按讚並留言討論。粉絲輪番回應經紀人：「乖姐，這孩子等等就不是拍片而是拍肚子了」、「荷律：聽不東」、「荷律：乖姐在說啥」。更有網友開玩笑說：「好險荷律沒有當空服員，不然乘客的飛機餐都被荷律吃光光」、「是不是一開始想當空服員是因為有飛機餐吃」。

邊荷律日前疑似因身材話題，突然間對著觀眾席的球迷比出「倒讚」，並且嘟嘴做出氣憤的模樣，引發了網路上的廣泛討論。對此，經紀人乖姐特地發表7點聲明，呼籲球迷應對表演者保持尊重，並指出：「我們與粉絲之間並非同事關係，玩笑很容易變成霸凌，請大家要有一定的分寸。」