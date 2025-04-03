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呂文婉錄影聞腐臭味「全場找嘸源頭」　她默念1句話味道散了

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（3）日她就在臉書發文透露，在錄影前走進攝影棚裡，發生讓她覺得不可思議的現象。貼文曝光後不久，立即掀起熱議。

▲▼呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲呂文婉會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉表示，當時她聞到一股難以忍受的腐臭味，一度懷疑是現場有死掉的老鼠，所以她向攝影大哥透露自己的不適，並問對方有沒有聞到這股味道，沒想到話一說完，在場所有人包含製作人、廠商以及幕後工程班都露出疑惑表情，有人甚至還拉下口罩，在棚內試圖找出異味的來源，還有人讓呂文婉檢查身上衣服的味道。

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▲▼呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲呂文婉在攝影棚聞到怪味。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

儘管現場所有人努力找味道來源，卻沒人能感受到這股臭味，這讓呂文婉感到訝異，她甚至原本以為可能是同事們在惡作劇，但在場還是只有她一個人有感。最後，她猜測這可能和她將參加的一個宗教活動有關，後來她在心中默念，這股異味也就隨之消散，「很難解釋為什麼...也許是後天（週六）我將參與50萬部梁皇寶懺大型法會的緣故吧！心裡默念，別急別急...後天一定會去...味道也就散了！」

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