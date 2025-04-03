記者張筱涵／綜合報導

韓國喜劇演員金炳萬即將再婚！據韓媒報導，他將於今年9月與圈外女友舉行婚禮，婚禮僅邀請雙方家人出席，將以簡單溫馨的形式舉行。金炳萬的經紀公司「Sky Turtle」也證實此事，並透露未婚妻是位普通上班族，兩人交往過程屬私人領域，選擇低調處理。

▲金炳萬將再婚。（圖／翻攝自YouTube／채널A WORLD）



金炳萬2002年以KBS第17期公開招募搞笑藝人出道，憑藉《搞笑演唱會》中經典單元〈達人〉一炮而紅，後續又以SBS《金炳萬的叢林法則》奠定「叢林探險藝人」地位。他熱愛挑戰新事物，擁有多項專業證照，包括挖土機、潛水及事業用飛行執照，近期則正籌備於濟州島開設咖啡廳，事業多元發展。

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這段再婚消息，距離他與前妻正式離婚約一年。金炳萬與前妻A某歷經10年分居後，於2023年9月7日正式離婚。當時雙方訴訟纏訟多年，涉及財產分割、暴力指控等爭議。法院最終裁定金炳萬獲得75%的財產比例，A某需讓渡房產持分、歸還近10億韓元資金。對於過去與前妻的糾紛，經紀公司則表示「相關爭議已全數解決」。

金炳萬曾在節目《四人餐桌》中談及離婚心情，他透露從2012年開始分居至今長達10年，坦言過去不公開是因擔心事業受影響。他也分享離婚過程的無奈：「曾多次提出離婚但遭拒絕，最終只能透過法律手段解決。」

即將展開新人生篇章的金炳萬，不僅在感情上重拾幸福，也持續拓展多元事業版圖，展現穩健成熟的轉型姿態。