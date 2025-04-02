27年信義威秀全面改裝！大撒幣送電影票　找出1998年物品免費拿

記者蕭采薇／台北報導

1998年開幕的台北信義威秀影城，陪伴影迷們見證無數經典時刻，並成為台灣影視娛樂的地標。即日起，信義威秀影城迎來嶄新面貌，影廳內裝全面更新。影城也祭出活動，能拿出代表1998年的物品，就能得到免費電影票兩張。

▲信義威秀影城迎來嶄新面貌。（圖／威秀提供）

作為全台第一家複合式影城，信義威秀自1998年開幕以來，創造了影迷心中的美好感動。像是國際影星湯姆克魯斯當時就以《不可能的任務2》來台宣傳時，就特地在那裡與台灣影迷相見。

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此次改裝為台北信義威秀影城注入全新活力，同時也勾起全民回憶，為了慶祝改裝完成，推出一系列精彩活動，只要iShow會員臨櫃購買電影全票、並出示1998年相關物品，即可獲得「免費電影票2張」。

▲信義威秀1998年開幕，是全台第一家複合式影城。（圖／威秀提供）

包括當年的電影票根、電影海報、硬幣、球員卡、畢業證書、結婚證書等可辨識年份物品皆可，影城員工也會在4月11日起，特別換上當年制服，帶領觀眾重返青春時光。

此外，4月5日周六起，接連多部國片也都會相繼來到信義威秀造勢。包括《有病才會喜歡你》、《器子》、《刺心切骨》、《夏日最後的秘密》眾多演員都會出席一日店長活動，讓影迷看片追星兩大願望一次滿足。

▲1998年開幕的信義威秀影城，27年來成為台灣影視娛樂的地標。（圖／威秀提供）

當然，最滿足的莫過於販賣部也重現當年場景。1998年最熱賣的街邊小吃，莫過於葡式蛋塔，這回威秀也一起瘋蛋塔。另外還要給大家最台味的爆米花，台式甘梅與復古醬燒等。至於影迷敲碗詢問的全新南港LaLa Port威秀影城，也將於近期正式開幕。

▲信義威秀內部全新改裝。（圖／威秀提供）