ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白冰冰攻喜馬拉雅山 　挑戰30度溫差內臟在震動

記者葉文正／台北報導

白冰冰的尼泊爾之旅來到最終站喜馬拉雅山，她在自己的Youtube節目《誠懇逗陣》分享她搭直升機俯瞰世界最高的喜馬拉雅山脈，並踏上4130公尺高的安納普爾納峰的過程，雖然高山上空氣稀薄令人有點喘不過氣，但眼前的壯闊美景讓她感動到想要掉眼淚，忍不住大喊：「喜馬拉雅山，我來了！」

▲白冰冰搭直升機抵達喜馬拉雅山脈的安納普爾納峰。（圖／長興影視）

▲白冰冰搭直升機抵達喜馬拉雅山脈的安納普爾納峰。（圖／長興影視）

白冰冰出發前往尼泊爾前，對著行程表上的兩個行程打x，一個是《誠懇逗陣》上一集分享的灑紅節，因為她很怕被遊客灑的滿身彩色粉末，一個就是搭直升機前往喜馬拉雅山，因為她對於搭直升機的安全有疑慮，但最後她決定不要留下遺憾，挑戰自我，兩個行程都參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白冰冰搭直升機抵達喜馬拉雅山脈的安納普爾納峰。（圖／長興影視）

▲白冰冰(左)與朋友們一起搭直升機俯瞰喜馬拉雅山。（圖／長興影視）

選擇突破自己的白冰冰上直升機前心情還是很忐忑，但她也說：「我們是幸運的，起飛前3天才確定直升機能飛，前幾天都因為天候不佳取消，很多人都是帶著遺憾離開。本來我是不想參加的，但又怕掃興，影響室友也不參加，最後就硬著頭皮上。」她慶幸自己做了這個決定，「此生何其有幸，來到喜馬拉雅山。」

白冰冰搭乘的直升機降落在安納普爾納峰的休息站，雖然下機行程只有短短的20多分鐘，但4130米公尺高的山上空氣稀薄，讓她邊走邊喘，但她也自豪地說：「我的狀況還不錯，很多人要吃高山症的藥，但我不用，只是不能太興奮，會容易喘。」白冰冰踏上喜馬拉雅山時走路非常小心，幸好有當地嚮導幫忙攙扶，才不至於陷到雪裡，「這有很多隱形的陷阱，很多深溝是被雪覆蓋住的，一不小心就會掉下去。」

白冰冰一天體驗兩種不同的天氣，從山下的28度高溫，到了山上零下的低溫，溫差超過30度，她到山下寒氣都未散，保暖外套都未脫下，但她感動地說：「對我來說是一大挑戰，但我很慶幸自己有上山，眼前感受到的震撼，無法用言語形容，真的不虛此行。」

白冰冰除了喜馬拉雅山外，也去過南極、北極等寒冷的地方，令人好奇是不是因為名字的關係，特別不怕冷？她笑說：「這是拍戲訓練出來的，拍戲要面對各種挑戰，夏天穿厚重古裝，一直狂冒汗；冬天穿吊嘎，還被導演要求不能起雞皮疙瘩。」

白冰冰此行還體驗了頌缽音療，在體驗過程她感覺「內臟在振動」，並透露越舒服的地方，就是曾經有症狀的地方。她更進一步地解釋：「像我的尾椎就很舒服，但其實之前曾因為姿勢不正確痛好久，看了好幾次醫生都沒用，後來是有人介紹可以調整坐姿的椅墊才改善。」

白冰冰工作忙碌，但身體狀態保持的不錯，令人好奇她平時如何保養？她笑說：「就是睡眠不足，三餐不正常，工作壓力大，面對各種挑戰。」原以為她是開玩笑，沒想到她很認真地說：「我沒有特別的保養秘方，高壓的工作讓我隨時隨地用最好的狀態去迎接，我這輩子會一直工作下去。」樂在工作的她甚至不避諱地說：「如果我的人生的最後一刻是在我最愛的舞台上，會是件很浪漫的事。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

推薦閱讀

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤

劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

白冰冰, 誠懇鬥陣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賴雅妍重現手沖咖啡回憶殺　一句話揭穿戀愛真相「最難忍的兩件事」
  2. 27年信義威秀全面改裝！大撒幣送電影票　找出1998年物品免費拿
  3. 串流收視週榜／《我獨自升級2》完結橫掃4平台冠軍！他演臥底霸榜5週
  4. 丫頭中空慶生「下身透視穿超辣」！合體郭書瑤解放低胸 震撼1.5萬人
  5. 1043位作家連署大罷免！李昂曝預算砍6成慘況：故意不讓台灣出去
  6. 潘若迪撞臉百萬YTR「首同框拍片」！　 嘟嘟人Eric傻眼：失散多年的兄弟
  7. 白冰冰攻喜馬拉雅山 　挑戰30度溫差內臟在震動
  8. 泰版鬼家人《冥婚鬧泰大》雙男主指名「BPKK」　金獎監製：沒他們就不拍！
  9. 林俊傑大巨蛋門票秒殺！　「被問加場」公司緊急回應了
  10. 很多男生這樣！Sandy爆料尪「1特殊習慣」 秒被打臉：純粹妳老公怪

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366