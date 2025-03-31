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五月天25週年最大生日趴！星宇航空助陣一起嗨翻賭城

▲▼ 五月天,巡迴演唱會,星宇航空,拉斯維加斯,北美場,賭城。（圖／截自相信音樂Youtube）

▲五月天「5525回到那一天」25週年巡迴演唱會美國場，在拉斯維加斯忠實體育場（Allegiant Stadium）氣勢登場，星宇航空亦陪伴五月天和所有歌迷一同飛向夢想的舞台，為全球歌迷打造難忘的音樂旅程。（圖／截自相信音樂Youtube）

影劇中心／綜合報導

五月天「5525回到那一天」25週年巡迴演唱會美國場，於329成團日當日，在拉斯維加斯忠實體育場（Allegiant Stadium）氣勢登場，與來自全球的數萬粉絲一同盛大慶生，堪稱始上最盛大的生日派對。

▲▼ 五月天,巡迴演唱會,星宇航空,拉斯維加斯,北美場,賭城。（圖／截自相信音樂Youtube）

▲五月天「5525回到那一天」25週年巡迴演唱會美國場，於329成團日當日，在拉斯維加斯忠實體育場（Allegiant Stadium）氣勢登場。（圖／相信音樂提供）

這場最盛大的生日派對，由五月天師弟蕭秉治、告五人，跨海攜手獻唱，在五月天登台前，各自準備了30分鐘的演出，炒熱現場氣氛。

▲▼ 五月天,巡迴演唱會,星宇航空,拉斯維加斯,北美場,賭城。（圖／截自相信音樂Youtube）

▲五月天。（圖／相信音樂提供）

在全場燈光全暗下，一架星宇航空的A350客機，震撼劃過舞台巨幕，全場歌迷屏息以待，機門開啟，五月天成員一一步下飛機、現身舞台，全場氣氛也跟著瞬間沸騰，歌迷們揮舞著螢光棒，跟著音樂節奏吶喊、跳躍，將現場變成一片藍色星海。五月天以一首首經典歌曲，帶領歌迷們重溫25年來的音樂回憶，感動與歡樂交織，相信對五月天或歌迷而言，都是別具意義難忘的一夜。

▲▼ 五月天,巡迴演唱會,星宇航空,拉斯維加斯,北美場,賭城。（圖／截自相信音樂Youtube）

▲▼星宇航空陪伴五月天和所有歌迷一同飛向夢想的舞台，為全球歌迷打造難忘的音樂旅程。（圖／截自相信音樂Youtube，下同）

▲▼ 五月天,巡迴演唱會,星宇航空,拉斯維加斯,北美場,賭城。（圖／截自相信音樂Youtube）

▲▼ 五月天,巡迴演唱會,星宇航空,拉斯維加斯,北美場,賭城。（圖／截自相信音樂Youtube）

▲本次329北美場演唱會，星宇航空擔綱指定航空，乘載五月天及演出團隊近百人搭機赴美。（圖／截自相信音樂Youtube，下同）

五月天從2024年跨年夜線上演唱會，與星宇航空跨界合作，以星宇航空航機為主體，建模3D 的“五月天Fly to 25th 航機，並與實體A350新機，虛實整合的搭載著五月天團員抵達桃園機場，始無前例的在飛機維修棚廠前大器開唱，壯闊且震憾的畫面，瞬間成為跨年夜最火熱的話題，這一幕深深烙在粉絲心上，獨特的航空元素，不僅在音樂界引起轟動，更在航空界創造了話題，亦成為五月天25週年世界巡演，不容錯過的經典開場。而本次329北美場演唱會，星宇航空擔綱指定航空，除了乘載五月天及演出團隊近百人搭機赴美，並與旅遊業者合作推出套裝，以服務各地的歌迷，一起飛往美國，親臨現場、齊聚歡慶。

▲▼ 五月天,巡迴演唱會,星宇航空,拉斯維加斯,北美場,賭城。（圖／截自相信音樂Youtube）

▲▼ 五月天「5525回到那一天」25週年巡迴演唱會美國場。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 五月天,巡迴演唱會,星宇航空,拉斯維加斯,北美場,賭城。（圖／截自相信音樂Youtube）

▲▼ 五月天,巡迴演唱會,星宇航空,拉斯維加斯,北美場,賭城。（圖／截自相信音樂Youtube）

▲ 五月天。（圖／相信音樂提供）

星宇航空表示，很榮幸能陪伴五月天和所有歌迷一同飛向夢想的舞台，為全球歌迷打造難忘的音樂旅程，對於無法親臨現場的歌迷，星宇航空也在全航線機上娛樂系統中，提供五月天2025跨年線上演唱會的完整影片，讓全球歌迷們在旅途中也能沉浸在五月天的音樂世界。

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