ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

澳門直擊／蕭敬騰唱了「周杰倫都不唱的歌」：弟弟幫他唱...全場嗨翻

記者蔡琛儀／澳門報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）昨（29日）在澳門威尼斯人綜藝館展開「野生」2025年世界巡演首站，這次演出與上一趟巡演有許多不同，「其實我們去年年底走完演唱會以後休息了三個月，這次我們做了很多調整，希望你們會喜歡，也希望你們看到很多細節。」

▲▼蕭敬騰「野生2.0」演唱會澳門站。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

▲蕭敬騰澳門開唱。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

本次蕭敬騰親自擔任音樂總監，第一首歌即以〈王子的新衣〉作為開場，接著的〈皮囊〉，他更激情唱到站在鋼琴上飆高音，將氣氛再次帶向高峰；除了〈倒帶〉，他昨晚還演唱了王菲〈開到荼蘼〉、張惠妹〈記得〉、萬芳〈新不了情〉、江蕙〈無言花〉，由他重新詮釋的版本讓現場9000人都聽得如癡如醉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中包括歌單也做了調整，他16年前曾推出翻唱專輯《Love Moments 愛的時刻自選輯》，選唱不少女歌手的知名代表作，昨晚他選唱收錄在該專輯中，蔡依林的歌曲〈倒帶〉，還幽默說：「聽說這首歌，周先生（指周杰倫）都不唱，弟弟幫他唱。」讓全場紛紛大笑。

▲▼蕭敬騰「野生2.0」演唱會澳門站。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

▲蕭敬騰嗨到站上鋼琴演出。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

此次演唱會由寬魚國際及澳門威尼斯人聯合主辦，演出上做了全新調整，內容更再度升級，呼應「野生」一詞，在觀眾入場時就能看到舞台上有一座植物生態箱，搭配蟲鳴鳥叫，舞台概念將「野生」精神代入，除了能上下前後左右的重組，既能分裂又能交錯及重疊。而這次演唱會新穎的舞台設計，更在榮獲德國iF 設計獎(iF Design Award)後，近日又再度奪下2025年美國 MUSE Design Awards 的最高榮譽— Platinum 鉑金獎。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

推薦閱讀

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

女高中生疑遭侵犯「蹦闆槓上校方」！　直奔教官室對質怒轟：無法忍受

女高中生疑遭侵犯「蹦闆槓上校方」！　直奔教官室對質怒轟：無法忍受

韓湘琴爆有孕「老公唐威急飛美」險鬧婚變　元大長媳帶孫子到場力挺

韓湘琴爆有孕「老公唐威急飛美」險鬧婚變　元大長媳帶孫子到場力挺

趙露思錄影突呆滯失神！冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症　電視台急刪片段

趙露思錄影突呆滯失神！冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症　電視台急刪片段

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

女高中生疑遭侵犯「蹦闆槓上校方」！　直奔教官室對質怒轟：無法忍受

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蕭敬騰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 澳門直擊／全場萬人拱蕭敬騰1舉動　他一聽笑出來：我結婚了欸！
  2. 澳門直擊／蕭敬騰唱了「周杰倫都不唱的歌」：弟弟幫他唱...全場嗨翻
  3. 安心亞愛上理工宅男　「姐弟變情人」譜長短腳之戀認：是人生難關
  4. 林懷民退休重出江湖吐真實心聲！　他感動「填補父親角色」師徒情動容
  5. 愛妻流產…阿虎坦承「不敢碰彼此」　憶住院期淚崩：不是每人都能承受
  6. 愛奇藝2025年陸劇5片單「卡司超狂」　《難哄》白敬亭顛覆形象了！
  7. 金鐘女主持報喜懷二寶！　備孕艱辛落淚「是不是做錯」心路歷程曝光
  8. 曹佑寧再披棒球制服！　曾跟「大谷翔平同台」親曝轉當演員過程
  9. 郭雪芙金門拍戲「原味衣掉到1樓」　揭無奈原因…long stay完變了
  10. 金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366