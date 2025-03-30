澳門直擊／蕭敬騰唱了「周杰倫都不唱的歌」：弟弟幫他唱...全場嗨翻

記者蔡琛儀／澳門報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）昨（29日）在澳門威尼斯人綜藝館展開「野生」2025年世界巡演首站，這次演出與上一趟巡演有許多不同，「其實我們去年年底走完演唱會以後休息了三個月，這次我們做了很多調整，希望你們會喜歡，也希望你們看到很多細節。」

▲蕭敬騰澳門開唱。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

本次蕭敬騰親自擔任音樂總監，第一首歌即以〈王子的新衣〉作為開場，接著的〈皮囊〉，他更激情唱到站在鋼琴上飆高音，將氣氛再次帶向高峰；除了〈倒帶〉，他昨晚還演唱了王菲〈開到荼蘼〉、張惠妹〈記得〉、萬芳〈新不了情〉、江蕙〈無言花〉，由他重新詮釋的版本讓現場9000人都聽得如癡如醉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中包括歌單也做了調整，他16年前曾推出翻唱專輯《Love Moments 愛的時刻自選輯》，選唱不少女歌手的知名代表作，昨晚他選唱收錄在該專輯中，蔡依林的歌曲〈倒帶〉，還幽默說：「聽說這首歌，周先生（指周杰倫）都不唱，弟弟幫他唱。」讓全場紛紛大笑。

▲蕭敬騰嗨到站上鋼琴演出。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

此次演唱會由寬魚國際及澳門威尼斯人聯合主辦，演出上做了全新調整，內容更再度升級，呼應「野生」一詞，在觀眾入場時就能看到舞台上有一座植物生態箱，搭配蟲鳴鳥叫，舞台概念將「野生」精神代入，除了能上下前後左右的重組，既能分裂又能交錯及重疊。而這次演唱會新穎的舞台設計，更在榮獲德國iF 設計獎(iF Design Award)後，近日又再度奪下2025年美國 MUSE Design Awards 的最高榮譽— Platinum 鉑金獎。