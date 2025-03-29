倒數一周來台！《涼宮春日》平野綾宣布活動取消　台主辦發文了

記者張筱涵／綜合報導

日本聲優兼藝人平野綾以《涼宮春日的憂鬱》涼宮春日、《幸運☆星》泉此方、《FAIRY TAIL》露西、《死亡筆記本》彌海砂等經典角色聞名，原訂於4月5日在台舉行粉絲見面會，未料活動倒數一週卻驚傳變動。她所屬官方今（3月29日）透過X（前Twitter）宣布活動中止，讓不少粉絲感到錯愕與遺憾。

▲平野綾原本要在4月5日舉行台灣見面會。（圖／翻攝自X／Hysteric_Barbie）



官方聲明中指出：「原定下週末在台灣舉辦的見面會，因主辦單位方面的因素，決定取消。」同時也表示相關細節將由主辦方進一步說明，並向原本計畫參加活動的粉絲們致上歉意。

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▲平野綾官方X發文。（圖／翻攝自X／Hysteric_Barbie）



台灣主辦單位星立方娛樂（Star Cube Entertainment, SCE）也同步發出公告，說明活動並非完全取消，而是「延期舉行」。主辦方指出，經過與日方多次討論，為了確保活動品質與粉絲體驗，決定將活動延期，並承諾將提供完整退票服務：「新的活動日期與資訊正在積極協調中，確認後會第一時間於官網及社群平台公告。」

儘管無法如期與粉絲見面，星立方仍感謝大家的理解與支持，並表示：「讓我們一起期待未來與平野綾在台灣相見的那一天！」目前尚未公布具體延期日期，粉絲也只能靜待後續消息。

▲台灣主辦發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／Star Cube Entertainment. SCE 星立方娛樂股份有限公司）