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小孟老師／4月1日星座運勢　愚人節別被騙！穿上幸運色添好運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：調好人際關係

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感情：兩人甜蜜約會

財運：運用智慧理財

幸運色：淡粉色

貴人：處女

小人：牡羊

雙子座

工作：積極調整心態

感情：兩人漸漸曖昧

財運：不錯投資商機

幸運色：香檳色

貴人：魔羯

小人：金牛

天秤座

工作：得到指點幫助

感情：兩人一見如故

財運：好財運多在外

幸運色：奶茶色

貴人：射手

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：自然成功結緣

感情：溫柔對待伴侶

財運：得財見好就收

幸運色：橙黃色

貴人：水瓶

小人：雙魚

金牛座

工作：合夥默契十足

感情：充滿戀愛氛圍

財運：發現投資管道

幸運色：藍綠色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

處女座

工作：朋友引見事業

感情：迎向新的未來

財運：容易達成所願

幸運色：深綠色

貴人：雙子

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：讓事業有進展

感情：兩人快樂交往

財運：求財有所突破

幸運色：海藍色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

天蠍座

工作：事業大有助益

感情：擁有美好生活

財運：貴人指點生財

幸運色：正紅色

貴人：雙魚

小人：天蠍

雙魚座

工作：積極主動做事

感情：準備驚喜禮物

財運：長輩提供金援

幸運色：抹茶色

貴人：天秤

小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：親切態度待人

感情：甘願為愛奉獻

財運：外地求財順利

幸運色：橡木色

貴人：牡羊

小人：處女

獅子座

工作：可望談成生意

感情：對方細心照顧

財運：平衡投資支出

幸運色：紫晶色

貴人：獅子

小人：天秤

射手座

工作：長官慧眼賞識

感情：掌握對方心思

財運：投資耐性勿急

幸運色：白銀色

貴人：金牛

小人：射手

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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