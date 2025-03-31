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小孟老師／3月31日星座運勢　魔羯財運好「小投資收益增」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：艱苦奮鬥成就

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感情：建立和諧生活

財運：勤儉持家賺錢

幸運色：淡綠色

貴人：金牛

小人：天秤

雙子座

工作：事業創新突破

感情：創造愉快氛圍

財運：工作賺加班費

幸運色：正紅色

貴人：獅子

小人：處女

天秤座

工作：發揮事業才華

感情：學會處理意見

財運：任務額外收入

幸運色：海藍色

貴人：天蠍

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：卓越名利雙收

感情：尊重對方生活

財運：小投資收益增

幸運色：普洱色

貴人：射手

小人：牡羊

金牛座

工作：熱愛創業有成

感情：彼此依靠扶持

財運：副業多元收入

幸運色：藕紫色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

處女座

工作：工作運勢高漲

感情：維持良好情感

財運：兼差增加收人

幸運色：寶藍色

貴人：水瓶

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：前程步步高升

感情：充分展現體貼

財運：小生意盈餘多

幸運色：金箔色

貴人：雙魚

小人：獅子

天蠍座

工作：積極開拓事業

感情：調整相處方式

財運：做好理財規劃

幸運色：虎皮色

貴人：魔羯

小人：金牛

雙魚座

工作：事業前途有成

感情：互相傾聽成長

財運：網賺增加收入

幸運色：水藍色

貴人：處女

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：才華洋溢順遂

感情：儘量避免爭吵

財運：應酬小賺禮金

幸運色：霧綠色

貴人：天秤

小人：射手

獅子座

工作：超越成就非凡

感情：學會適度妥協

財運：空閒時間創收

幸運色：可可色

貴人：水瓶

小人：魔羯

射手座

工作：前程天道酬勤

感情：相互了解信任

財運：節流減少支出

幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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