跟內內走秀海龍蛙兵超緊張　先喝四瓶才敢上台

記者葉文正／台北報導

前輔導長內內今和前海龍蛙兵壹柒柒一同走秀，為SWAG首度跨足時尚界，攜手柏林高級潮流時裝品牌#DAMUR，擔任模特兒，問他們未來是否有合作機會？內內表示「看公司安排，就像今天這種走秀就還不錯」，至於有沒可能一起成人直播，她坦言「目前可能尺度還沒有到那麽大」，仍以和男友直播為主。而海龍蛙兵則緊張過度，上台前猛喝四瓶酒，化解緊張情緒。

▲前輔導長內內(左)與前海龍蛙兵壹柒柒(右)聯手#DAMUR創辦人黃世舜(中)，走出人生第一場時裝秀。（圖／SWAG提供）

壹柒柒今頂著金鋼狼髮型登場，他直說自己很緊張，事前買了5小支烈酒放口袋，上台前就在後台狂灌酒，最後喝到只剩1支，他給自己今表現打剛好及格的60分，笑說，「至少我走完了」！他覺得最困難的是被所有人眼睛盯著看，很不自在。

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▲前輔導長內內(左)與前海龍蛙兵壹柒柒(右)走秀。（圖／記者葉文正攝）

壹柒柒進軍SWAG 已經1年，對他而言並不像在工作，只是維持正常生活，「把我的生活的某一部分，呈現在平台上，所以沒有什麽特別的」，他不在意被酸民講話，認了現在收入比過去還多，不會後悔。

▲直播主們嘗試走秀。（圖／SWAG提供）