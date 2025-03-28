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為幕後藏鏡人獻掌聲！　《悲情城市》曾是禁片「偷渡出境」歷程曝

記者蕭采薇／台北報導

第五屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」，28日在國家影視聽中心舉行。本次楊士琪紀念獎由《由島至島》導演廖克發獲得，他感性致謝所有前輩，並透露頒獎人、也是他恩師的資深剪接師廖慶松，當年在拍攝《悲情城市》時，因為題材敏感是「禁片」，都得要偷運拷貝出國。

▲第五屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」。（圖／國家影視聽中心提供）

▲金馬剪輯大師廖慶松（右）頒發「楊士琪紀念獎」給廖克發（左）。（圖／國家影視聽中心提供）

廖克發表示：「那時電影題材還沒過審，那年代也沒有數位電影包，每個電影工作者都要親自運送，回國後還要承擔風險，但這就是電影人的執著。」，他感性告白：「他們用電影告訴我，創作，不要輕易妥協。」

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「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」致敬來自電影、電視及廣播三個專業領域的工作者，並在一年一度的盛會中「翻轉舞台」，讓社會大眾看見那些默默耕耘的幕後藏鏡人，以掌聲感謝他們的貢獻，也讓有志投入影視聽產業的年輕世代找到學習與仿效的典範。

▲第五屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」。（圖／國家影視聽中心提供）

▲「楊士琪紀念獎」由馬來西亞出生的台灣導演廖克發獲得。（圖／國家影視聽中心提供）

影視聽中心褚明仁董事長頒發「年度影視聽遺產保存貢獻獎」，給投入產業近七十年的張宗榮。少年時期就在九份昇平戲院擔任電影辯士的他，以精湛口才為彼時的觀眾帶來即場解說。之後更投身台語廣播、電視戲劇製作，更在閩南語連續劇《俠士行》以「錢來也」的角色紅遍大街小巷。去年，張宗榮先生將多年來製作的廣播電視節目專業母帶、劇本等創作文物捐贈給影視聽中心，為影視聽文化發展留下重要見證，也為人生留下精彩故事。

▲第五屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」。（圖／國家影視聽中心提供）

▲影視聽中心董事長褚明仁（左）頒發「年度影視聽遺產保存貢獻獎」給投入影視聽產業近七十餘年的張宗榮（中）。（圖／國家影視聽中心提供）

「傑出編劇工作者」由台灣資深編劇杜政哲拿下。代表作有《流氓教授》、《光陰的故事》、《16個夏天》、《華燈初上》等劇，是金鐘獎常客、也曾以《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍金馬最佳改編劇本獎，2024年的編劇作品《有生之年》更成為當年度現象級台劇。

▲第五屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」。（圖／國家影視聽中心提供）

▲「傑出編劇工作者」由台灣資深編劇杜政哲（圖右）拿下。（圖／國家影視聽中心提供）

杜政哲上台致詞表示：「這個獎是編劇同業推舉出來的，我覺得意義特別重大。我很早就寫劇本了，從三台剛開始、還沒有民視的時候。但我自己很喜歡工作啦，我應該不會退休，到死之前都不會退休！」他更直言，近幾年最有成就感的一件是就是成立了編劇公司，讓編劇也可以享有勞健保、年休和員工旅遊，「我不知道這件事在台灣可以發揮多大的作用，但在我還有能力的時候，我都希望把我可以幫助到的，盡量傳承下去。」

▲第五屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」。（圖／國家影視聽中心提供）

▲「最佳新導演」則是《春行》的雙導演組合彭紫惠（右）、王品文（左）獲得，楊雅喆導演（中）頒獎。（圖／國家影視聽中心提供）

「最佳新導演」則是以首部長片《春行》獲得各界好評的雙導演組合彭紫惠、王品文獲得。兩人用超16毫米底片拍攝，讓一對中年夫妻訴說生命無常的無奈和遺憾，唯美細緻的鏡頭語言在國際間贏得關注，世界影人再次肯定台灣潛力無限的創作能量。王品文感性發表感言：「在拍攝電影以前，我們想問的是：電影是什麼？現在我認為電影是一種持續的行動。」同時表示希望這個獎能在今天獻給在創作道路上，依然在掙扎前行的創作者們。

 

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