張孝全心動「有女兒也不錯」　婁俊碩被壓制在地：小鹿亂撞的感覺

記者蕭采薇／台北報導

張孝全在新片《器子》化身「台版最強老爸」，一心想為失蹤女兒報仇。該片以孩童綁架為故事開端，近期剴剴案保姆惡行遭社會撻伐，張孝全也嚴肅的表示：「很難過！」近日好友楊祐寧宣布老婆Melinda（阿梅）懷了第三胎，他笑說還沒問兄弟小孩的性別。

▲張孝全在《器子》化身「台版最強老爸」。（圖／記者林敬旻攝）

張孝全坦言，《器子》的故事讓他心情特別沈重，「如果我拍攝時還沒有孩子，感受會是想像成分更多，但我是一個孩子的爸，從他出生開始陪他成長、餵他喝奶，如果你的孩子就這樣不見了，我更能夠理解劇本裡面說的狀態，角色投射上進入角色時可能再更容易一些些。」

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《器子》片中有許多武打的戲碼，張孝全坦言，此次的武打訓練是至今碰過最猛的一次，「我們這次的動作訓練，完整一套大約1個半小時到2個小時，光熱身部分就要3、40分鐘，整個3個多小時，密集的時候1個禮拜大概需要進行3天。」他笑說自己在訓練那段時間體力變得超好，前段真的怎麼吃都馬上就消耗。」

▲張孝全在《器子》裡，一心想為女兒復仇。（圖／記者林敬旻攝）

另外，張孝全提到，當時在拍攝時受傷，休息了一段時間，之後又碰到疫情，拍攝算是一波三折。張孝全坦言，現在身體上面恢復已差不多，但在一開始回來後，動作上明顯會和受傷前有差，「動作演員們給了我非常大的幫助」。而片中化身最強老爸搶救女兒的張孝全，被問到是否會因此想生女兒，他笑說：「在你都沒有小孩的時候會覺得都好，當我現在有兒子，就會覺得有個女兒好像也滿好的！」

▲張孝全、婁峻碩在《器子》有打鬥的對手戲。（圖／記者林敬旻攝）

婁峻碩在片中與李沐飾演情侶，片中同樣有打鬥戲碼，同時與張孝全也有對手戲。他笑說與張孝全對戲被對方壓在地上有小鹿亂撞的感覺。張孝全在一旁笑回：「我也有小鹿亂撞的感覺。」也透露老婆焦凡凡聽到他要和張孝全演戲時，也非常為他開心。

▲婁峻碩在《器子》有不少打戲。（圖／記者林敬旻攝）

此外，婁峻碩還有一場重要的打戲，必須類似一鏡到底的鏡位挑戰1打3，他坦言自己當時壓力非常之大：「那是我們重新開機後第一場戲，我壓力很大很緊張，一開始很擔心自己要拍的時候確診，然後那場攝影師必須要扛著攝影機跑，只要我失誤就得重來。」

▲（左起）張孝全、導演簡學彬、婁峻碩出席《器子》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

他坦言在排練時有誤傷對手，讓他在正式拍攝時非常害怕：「我有真的把人家的臉打傷，很怕又再揮到他，之後對到戲就會一直收手，但這就是一個經驗。」電影《器子》將於4月11日全台上映。