王思佳被問黃子佼怒氣勃發 痛批：「虐童虐狗的人都要判死刑」

記者葉文正／台北報導

藝人王思佳今天帶著LEO 與SNOW兩愛犬一起出席台北萌寵時裝週活動，她提到雙愛犬正是她的大女兒跟兒子，但當被媒體問到黃子佼的案件，她卻生氣地說：「基本上我覺得，只要虐童或是虐狗的人都應該判死刑。」

▲王思佳(左)與設計師Justin。（圖／JUST IN XX）

王思佳提到，大女兒SNOW是從小養到大的愛犬，比較傲嬌，當時照顧她，就像晚上帶小孩，泡飼料給他吃，開刀也要照顧，像大女兒，單看照片，真的很像，有點米白，兩隻一模一樣。

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▲王思佳帶愛犬走秀。（圖／JUST IN XX）

王思佳領養LEO時已經十歲，她形容「LEO比較社會化，很黏人，是公狗，兩隻也很合得來，而且牠喜歡被人抱著，但他們的胃是無底洞，我女兒下課回家都要抱他，會吃蘋果水果，還有小零食，每個月花費難以估算。

王思佳也說，自己養到的狗都沒那麼神經質，不會亂叫，叫聲很像玩具狗狗，有保健食品，但養狗狗是樂在其中，今天身上穿的漂亮衣服，如果設計師願意量產，我也是會消費的。

被提問《小姐不熙娣》前後任主持人的風格，王思佳則說：「我什麼都可以適應，Sandy也有自己風格，搭上派翠克的全新風格，他們倆人開玩笑比較可以嗆來嗆去，相愛相殺的感覺。」雖然Sandy有招致網友部分批評，王思佳則認為一個人要拿到零負評很難，但有人說我狗狗不好，我是會生氣的。

而最近出事的曾國城，與創意私房VIP黃子佼，王思佳認為自己沒資格評論，「但我有孩子有我自己的底線，每個人要為自己選擇付出代價與後果，虐童虐動物者，我認是唯一死刑，很多東西，在司法程序的時候，就要有他應該要承擔的後果，我心中那把尺很堅定。」

王思佳坦承對於黃子佼的事件非常震驚，很多新聞我沒辦法看得那麼細，因為我沒辦法承受，我也沒辦法接受身邊的人遭到被虐的命運，比如懷孕時看到博美廣告，看到牠在等主人回家，我就大哭，還被老公笑太誇張了。