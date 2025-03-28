ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王思佳被問黃子佼怒氣勃發 痛批：「虐童虐狗的人都要判死刑」

記者葉文正／台北報導

藝人王思佳今天帶著LEO 與SNOW兩愛犬一起出席台北萌寵時裝週活動，她提到雙愛犬正是她的大女兒跟兒子，但當被媒體問到黃子佼的案件，她卻生氣地說：「基本上我覺得，只要虐童或是虐狗的人都應該判死刑。」

▲王思佳與設計師Justin。（圖／JUST IN XX）

▲王思佳(左)與設計師Justin。（圖／JUST IN XX）

王思佳提到，大女兒SNOW是從小養到大的愛犬，比較傲嬌，當時照顧她，就像晚上帶小孩，泡飼料給他吃，開刀也要照顧，像大女兒，單看照片，真的很像，有點米白，兩隻一模一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王思佳與設計師Justin。（圖／JUST IN XX）

▲王思佳帶愛犬走秀。（圖／JUST IN XX）

王思佳領養LEO時已經十歲，她形容「LEO比較社會化，很黏人，是公狗，兩隻也很合得來，而且牠喜歡被人抱著，但他們的胃是無底洞，我女兒下課回家都要抱他，會吃蘋果水果，還有小零食，每個月花費難以估算。

王思佳也說，自己養到的狗都沒那麼神經質，不會亂叫，叫聲很像玩具狗狗，有保健食品，但養狗狗是樂在其中，今天身上穿的漂亮衣服，如果設計師願意量產，我也是會消費的。

被提問《小姐不熙娣》前後任主持人的風格，王思佳則說：「我什麼都可以適應，Sandy也有自己風格，搭上派翠克的全新風格，他們倆人開玩笑比較可以嗆來嗆去，相愛相殺的感覺。」雖然Sandy有招致網友部分批評，王思佳則認為一個人要拿到零負評很難，但有人說我狗狗不好，我是會生氣的。

而最近出事的曾國城，與創意私房VIP黃子佼，王思佳認為自己沒資格評論，「但我有孩子有我自己的底線，每個人要為自己選擇付出代價與後果，虐童虐動物者，我認是唯一死刑，很多東西，在司法程序的時候，就要有他應該要承擔的後果，我心中那把尺很堅定。」

王思佳坦承對於黃子佼的事件非常震驚，很多新聞我沒辦法看得那麼細，因為我沒辦法承受，我也沒辦法接受身邊的人遭到被虐的命運，比如懷孕時看到博美廣告，看到牠在等主人回家，我就大哭，還被老公笑太誇張了。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

推薦閱讀

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！涉「不同意性交罪」警方逮捕　

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！涉「不同意性交罪」警方逮捕　

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」道歉：她不是故意的

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」道歉：她不是故意的

中孝介「澡堂趁嫩男熟睡」性侵！　現行犯當場逮捕…公司震驚發聲

中孝介「澡堂趁嫩男熟睡」性侵！　現行犯當場逮捕…公司震驚發聲

雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

阿Ben「比中指開轟黃子佼」！被指：牆倒眾人推…釣出本尊親回應

阿Ben「比中指開轟黃子佼」！被指：牆倒眾人推…釣出本尊親回應

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

網追問「逼死黃子佼才甘心？」　德州媽媽親回2爭議…破萬人相挺

網追問「逼死黃子佼才甘心？」　德州媽媽親回2爭議…破萬人相挺

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

吳婉君慘遭家暴15天後「半夜突PO淋雨照」！愁洩67字心聲：沒人知道

吳婉君慘遭家暴15天後「半夜突PO淋雨照」！愁洩67字心聲：沒人知道

樂天新MC「中空錄影」穿超貼！上圍兇爆 一轉身…真實曲線全看光

樂天新MC「中空錄影」穿超貼！上圍兇爆 一轉身…真實曲線全看光

Jennie上脫口秀曝最愛零食　農心股價連4天狂漲「市值增60億」！

Jennie上脫口秀曝最愛零食　農心股價連4天狂漲「市值增60億」！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！涉「不同意性交罪」警方逮捕　

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」道歉：她不是故意的

中孝介「澡堂趁嫩男熟睡」性侵！　現行犯當場逮捕…公司震驚發聲

雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

阿Ben「比中指開轟黃子佼」！被指：牆倒眾人推…釣出本尊親回應

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

網追問「逼死黃子佼才甘心？」　德州媽媽親回2爭議…破萬人相挺

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

吳婉君慘遭家暴15天後「半夜突PO淋雨照」！愁洩67字心聲：沒人知道

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王思佳, 黃子佼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 出道32年...《櫻桃小丸子》片尾曲原唱要來台灣了！　海外唯一場超寵粉
  2. 賈永婕罕動怒「開轟黃子佼」　批他犯重罪：你必須承認所有惡行
  3. 「最美玉女」蘇慧倫結婚11週年！　想過兩人世界...卻「屢被他抗議」
  4. 張孝全心動「有女兒也不錯」　婁俊碩被壓制在地：小鹿亂撞的感覺
  5. 楊千霈滑雪弄丟手機　狂找1.5hrs找回：謝謝宇宙聽到我祈禱
  6. 韓人氣男團宣布「泰國演唱會取消」　向地震受災者深深慰問
  7. 「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布高級會員名單！給他們生路誰給小女孩生路？
  8. 雪莉哥「點名金秀賢」開戰！　靈堂才知「原劇本沒床戲」拋3點質疑
  9. 金秀賢粉絲聯盟出手！　正式聲明「堅定支持演員金秀賢繼續活動」
  10. 獨／曼谷34年來首次大地震！　10萬網紅小納豆大樓逃生：警報器都在響

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366