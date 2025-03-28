資深藝人包偉銘扛店長重任　撂重話：我們不是來玩的

記者葉文正／台北報導



由好看娛樂出品的《嗨！營業中》全新第五季將在3月29日晚間8:00於台視首播，本季節目由姚元浩、莎莎、郭泓志以及新夥伴：資深藝人包偉銘與人氣歌手白安，一起挑戰不同的用餐任務，經過前四季營業時間180小時、總用餐人數3788人，這次將迎來更巨大的考驗。新加入就被節目組破格提拔，榮升「店長」的包偉銘則表示：「我們不是來玩的，我們是真的來開店。」

▲姚元浩(左起)、製作人葉佩容、白安、莎莎、郭泓志。（圖／好看娛樂）

由「營業始祖」姚元浩、郭泓志、莎莎領軍，攜手全新夥伴「店長」包偉銘、白安，結合前幾季的寶貴營業經驗，接獲任務在花蓮開設一間別具特色的綠色餐廳。合夥人表示近年花蓮地區歷經地震及風災，觀光人潮大量流失、各行各業飽受衝擊，希望透過節目給觀眾歡樂與感動之外，更希望能藉此促進地方觀光，將人潮帶回花蓮。

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▲姚元浩莎莎與郭泓志。（圖／好看娛樂）

面對全新第五季不同的挑戰，最新一季難度升高，郭泓志在上菜的時候記不住桌號，被糾正上錯桌，身手矯健的他一個MOVE隨即調整。莎莎擔任外場服務員，在介紹飲料時說的含糊不清，神情透露出慌張與不安。

▲包偉銘擔任店長。（圖／好看娛樂）

此外，好看娛樂也釋出姚元浩與莎莎化身雙主播，訪問郭泓志的影片幕後花絮。變身半屏山主播的莎莎對著翻大字報的工作人員笑說：「不好意思可以拿好嗎？看攏沒！因為有時候翻比較慢，我可以先看一下第二張是什麼？」頑皮的姚元浩則自己跳鏡頭，還暖心提醒工作人員「大字報拿好一點，不要再笑場了！」