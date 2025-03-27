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百萬網紅志祺七七改頭換面 大方談整形過程

記者葉文正／台北報導

百萬網紅「志祺七七」張志祺日前在八大第1台《大雲時堂》大方談整形、減重後的新塑形象，幫助自己在生活中獲得更多關注！他表示：「外貌真的是一個非常強的力量，以前從來沒有體驗過這種事情，我覺得現在的樣子，有點符合主流社會帥氣的定義。」他坦言外貌的改變，帶來更多的機會。

▲百萬網紅張志祺(右)和八大第1台《大雲時堂》主持人李四端。（圖／八大提供）

▲百萬網紅張志祺(右)和八大第1台《大雲時堂》主持人李四端。（圖／八大提供）

百萬網紅張志祺表示，最初做了近視雷射手術，「拿掉眼鏡之後我就開始發現，我自己的大小眼好像有點嚴重，覺得看起來沒有精神，所以想說那我要去調整一下。」他接著也下定決心認真減肥，為了達到目標體重，甚至曾經將近10天完全以水和電解質當作主要的進食內容物，但他以過來人的經驗分享：「這超級不健康，勸大家不要嘗試！」

▲百萬網紅張志祺(右)和八大第1台《大雲時堂》主持人李四端。（圖／八大提供）

▲百萬網紅張志祺(右)和八大第1台《大雲時堂》主持人李四端相談甚歡。（圖／八大提供）

從2018年開始，張志祺每天固定七點在自己的頻道更新內容，持續至今長達六年之久，對此讓《大雲時堂》的主持人李四端十分佩服：「光是這個持久不懈，就不得了了！」張志祺透露這樣的堅持的確很辛苦，要犧牲很多事情，更不諱言也曾有過倦怠時期，「但那個時候我就會想辦法，再調整一下自己的工作狀態，然後要再增加一些有趣的事情。」

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▲百萬網紅張志祺(右)和八大第1台《大雲時堂》主持人李四端。（圖／八大提供）

▲張志祺談到自己整形過程。（圖／八大提供）

回顧創業初期，隨著社群媒體的爆發，張志祺和合夥人創立的工作室成長得非常劇烈，當時發表的圖文內容，很多是與社會議題相關，「因為資訊設計簡單來說，是在把複雜的議題變簡單，跟把無趣的東西變得好玩！」而最複雜又最無趣的資訊，通常都是政策溝通、衛教資訊，「所以一開始我們的第一個案子，其實是疾管署發給我們的，要做一個肺結核的宣傳懶人包。」於是開始把早期網路上那種純文字的懶人包，變成結合圖文的新型式，並在執行接案的過程中，意識到必須得讓更多人知道這是自家工作室創作的產物，藉以讓大家認識自己的品牌。

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