快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生，家屬27日再度透過律師委託出面，首度把所有證據公諸於世，金秀賢2016年確實就已經跟金賽綸交往，且2016年還發訊息向金賽綸要求「親親」，兩人關係親密如男女朋友，卻遭到男方矢口否認，其中還包含金賽綸收到公司GOLDMEDALIST存證信函後自殘的照片。

▲▼金秀賢鹹濕調情對話公開。（圖／翻攝自橫豎）



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金賽綸家屬無法忍受金秀賢說謊，女兒與金秀賢交往長達6年，卻遭到無情追債，最終在27日公開了生前金賽綸與金秀賢之間的KakaoTalk對話，在金賽綸還是16歲時，就已經與金秀賢關係密切，她告訴金秀賢「我要再去拍攝了」，男方回答「去吧」，她回「啾（愛心符號）」，金秀賢則回「之後我要真正的親親」、「這個也被禁止嗎」，她回「沒有，沒禁止呀」、「啾你（此處為韓文諧音）」，這則對話為2016年6月25日。

另一則對話為為2016年6月26日，金賽綸說「起不來」，金秀賢回「如果你親我的話，或許還不一定唷」，金秀賢繼續回「我何時才能抱著妳睡，那我可能就真的可以睡得很好」，金賽綸回答「這個（抱著睡）我允許你」，而這段對話，後面就接著金秀賢問她「要花1年時間嗎？」金賽綸回答「我想要在我想做的時候做」，對話被認為金秀賢疑似要求發生性關係。

金賽綸家屬無法原諒金秀賢說謊，兩人明明2016年起就開始密切聯絡，且對話就如男女朋友般親密，男方卻矢口否認，最終不得已於27日公開對話。

家屬透過律師強調「希望恢復女兒的名譽」，至於外界一直注焦於「假姨母」，家屬遺憾表示「就算不是親姨母，也請不要使用『假姨母』這樣的表達。」並將對李鎮浩以涉嫌跟蹤騷擾的罪名提告，《橫豎》方面也強調「N號房相關證據還沒公開，我們會為了真相捍衛到底」！

只是《橫豎》27日面對記者提問，媒體要求他們公開過去照片明確拍下的時間點，包含貼臉照、下半身失蹤洗碗照，《橫豎》皆立場模糊回答「需要再探討」，並未揭曉金秀賢與金賽綸過去合照的真正時間點。