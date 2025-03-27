「最美媽祖」淡出演藝圈近況曝光！執導處女作請到台南市長演出

記者黃庠棻／台北報導

女星張如君曾主演《媽祖》、《觀世音》，被外界封為「最美媽祖」，近年來淡出螢光幕，全心投入全球城市小姐選拔，她在今天和台灣賽區世界賽事主席蕭美萍共同宣布第20週年選拔活動正式開跑，同時她將跨域當編導製作城市行銷影片，處女作就邀請到台南市長黄偉哲入鏡擔綱。

▲「最美媽祖」張如君（左）與蕭美萍親率城市小姐，拜會市長黄偉哲。（圖／中華全球城市選拔協會提供）



張如君創辦的全球城市小姐選拔，在今年邁入第20週年，現今已經成為台灣最大、全球第五大的選美品牌和組織。她表示，全球城市小姐預計於今年8月底在台灣擴大舉辦總決賽，總計將邀請至少25位具有世界小姐、環球小姐等國際選美組織曾經獲得獎項的各國佳麗來台比賽。

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▲「最美媽祖」張如君（右二）與蕭美萍（左四）親率城市小姐，拜會市長黄偉哲。（圖／中華全球城市選拔協會提供）



不僅如此，張如君表示，今年的台灣區世界賽事主席將由擁有選美皇后榮銜的蕭美萍擔任，共同領導賽事執行，二人指出，今年各國佳麗美女齊聚，希望賽事活動能促進全台的城市行銷。首發行銷城市相中去年才歡慶建都滿400週年的台南市。

昨（26）日，張如君與蕭美萍帶著2位城市小姐李昱欣、孫如妤和工作人員特別南下台南市政府拜會市長黄偉哲。張如君說，雖然息影多年未再出現螢光幕前，這次她將親自操刀為台南市10多個知名景點拍攝短影音，編、導、取景全由她親自一手包辦。





▲台南市長黄偉哲與城市小姐孫如妤（左）、李昱欣。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

最後，張如君透露，拜會時已經取得市長黄偉哲點頭答應，在10多部作品中至少在2部影片中入鏡，親自擔綱介紹台南市的名勝古蹟。張如君說，首次自製的處女作就能邀請到市長加入，讓她感到既緊張又興奮。