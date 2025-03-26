玥熹等不到道歉「長文開戰小優」！　公開遭影射傷害時間線

記者王靖淳／綜合報導

女星小優（游振宜）2月中被爆出大嘴巴惹禍，24日她首度透過社群發文，點名女星宋羽葤道歉。為此，女星玥熹（舊名夏乙薇）事後也在IG限動PO文回應小優的道歉文，坦言看完後覺得心寒，同時也爆料對方私下無視宋羽葤的訊息，讓她感到相當不滿，今（26）日再度發文，公開事件完整始末的時間軸。

▲玥熹、小優撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

玥熹在文中表達她對小優的失望，並感謝對方在她生日前夕送她的禮物，但這份禮物卻是令她感到失望的道歉文，「這一個月等待換來的結果卻是如此的令人失望。事發一開始妳只跟憲哥、瓜哥兩位大哥道歉。把我跟羽葤晾在一旁，甚至還影射傷害我。」她表示，自己給過對方多次機會，但卻未曾收到一句真誠的道歉，讓她決定放下。

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▲玥熹生日前夕曾隔空回應小優的道歉文。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

玥熹在文中公開自己遭小優影射傷害的完整時間線，並表示自己曾經拒絕所有關於此事的訪問和節目邀請，然而，她認為小優沒能回應她的善意，甚至一再忽略直接向她道歉，讓她決定結束這段關係，「但今天是小優妳選擇要開戰，我身為一個病人，我都敢收下妳的戰帖，勇敢迎戰，但妳卻棄戰。非常不負責任！」

▲玥熹現身小優貼文底下留言。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

事實上，玥熹日前才在IG限動PO出黑底白字圖文，隔空回應小優的道歉貼文。她提到，小優的道歉文只提到宋羽葤，對她卻是輕描淡寫地帶過，讓她覺得自己像個傻瓜，「想請問，被妳深深傷害的我，又算什麼呢？看完只覺得更加讓人心寒，覺得自己真的是個傻瓜，竟然還對妳有一絲的期待。」如今發布長文喊話小優，再度掀起網友討論及關注。

【玥熹IG全文】

To：我曾經的好友小優

謝謝你在我生日前送我這麼特別的一份禮物。

過完生日後，我決定我要翻篇了。

這一個月等待換來的結果卻是如此的令人失望。

事發一開始妳只跟憲哥、瓜哥兩位大哥道歉。

把我跟羽葤晾在一旁，甚至還影射傷害我

沈寂一個月後，妳首次發文也只有提到「羽葤」的名字

依舊把我晾在一旁。輕描淡寫的帶過。

我等不到妳因為這次事件跟我說句「對不起」。

妳徹底抹殺了我對妳最後僅存的一絲期待與緣分，

或許我根本對妳就不重要。所以我們都放過彼此吧。

妳也不必跟我道歉。我也不要了。

也不需要再去麻煩憲哥了。

為道歉而道歉的這種道歉我也不需要。

我給過很多次機會了。

所以不要來道歉。我也不會收。

想真的了解事情始末的人，再讀以下的訊息：

我們在去年7月多8月的時間，小優因為一些事情而責罵我，那也是我所說的她第二次傷害我，讓我很受傷，我變得跟圈子裡的人還有朋友們也都很少聯絡，也是我決定想離開她的時間點，因為我自己在療傷以及養病。中間她嘗試很多次想約我，但我都有事而拒絕。確實那陣子我也比較忙是真的，時間上有碰撞到，另一個層面我想或許我心裡也還沒準備好見面吧。

▪️2/6藝人尾牙那天是我們第一次碰到面，她約了我結束去吃宵夜，我當時覺得我還沒準備好面對她，所以我一直拒絕，但她找了瑤瑤一起。旁邊莉塔也看得出來我很為難，因為看到我講話很結巴，在我去洗手間時也告訴她不要一直為難我。但她還是拉著瑤瑤一直要找我，而瑤瑤也說了覺得我當天的病況比我們之前12月一起去韓國的時候還要嚴重，所以也想關心一下我。我當下覺得這期間小優確實也很積極的想跟我合好，而同時我也感受到瑤是關心我，我心想或許這是老天的安排，想藉此讓我們合好的機會吧。那麼我就允許讓這件事發生吧。我試著去接受。

那天就在我家我們三個人聊著天，我這麼久不見大家，我也很緊張。那天小優才跟我說第一次看到我講話會結巴，她也很心疼我。當天她也有分享最近本來接了一個主持工作，但後來換人了，變成是羽葤主持。那天過後我們陸續都還有一些簡短的訊息來往。

▪️2/8的訊息我也如實的告訴小優，我接受她的道歉，但我不能保證有辦法回到以前那樣的好，因為我有陰影。小優告訴我沒關係，她會用自己的方式跟我相處。

▪️2/9小優來跟我說羽葤叫人問她的電話，問我有沒有跟羽葤聊過關於羽葤的車是瓜哥送的，我回答小優我沒有。

▪️2/10小優打給我，我說我有幫她跟羽葤探聽一下為什羽葤要突然在外跟別人打聽小優的聯絡方式？羽葤只告訴我：「餅乾這件事妳別管，請妳幫我傳達小優我有➕她line，請她也回加我」。我也截圖給小優看了。跟小優說，我真的覺得有什麼誤會，我甚至還告訴小優：「妳們要不要見面談，我幫妳跟羽葤說」。小優回我：「沒關係 我跟他訊息就好」之後打給我我沒接到。

▪️2/13我人在外面開會，我莫名收到被優噴罵的訊息。責罵我「你知道你做了什麼好事嗎？」、「真的不用用這種方式報復我」、「我們曾經也是這麼好的朋友，結果你這樣出賣我」。然後奪命連環call。我滿頭問號❓回撥電話給優，第一句就是先被優罵我去跟憲哥告密害優被解約，還叫我別裝了。中間我們講了32分鐘的電話，（因為2/6那天在我家小優有分享她主持棒最後換人的事，瑤瑤跟羽葤不認識，我跟羽葤是會一起看舞台劇的劇友，有私交，所以小優就一口咬定是我出賣她）中間我還理性的分析給小優聽，如果今天我跑去跟羽葤說這件事的話，那羽葤何須去外面打聽妳的聯絡方式？直接跟我要不就好了？這不是很基本的邏輯問題嗎？動動腦就知道的事。而且我跟羽葤認識這麼久了。如果是我去講瓜哥車子的事，一樣啊，羽葤跟我要妳的聯絡方式就好了，而且以羽葤的個性早就爆了。會等到現在？況且我跟小優妳已經多久沒聯絡了？瓜哥車子的事也都多久了？妳怎麼會覺得是我？而且妳不是只有那天在我家跟我還有瑤瑤講而已，我也從其他人口中聽到妳說羽葤搶妳工作，所以不要想賴在我身上。電話結束後還訊息我，最後告訴我她聯絡不上羽葤，請我幫她聯繫。我被罵的很冤枉，我訊息回應她說我要打給老大（憲哥）求證這件事，我還被優情勒叫我不要打給老大。說憲哥現在在氣頭上，雖然她也很想讓憲哥知道羽葤也在騙他。我被罵的很生氣，當天跟朋友要開的會議也因此直接被打斷，也沒好好談完。

▪️2/14優打給瑤瑤講了一個多小時的電話，一口咬定就是我害她的，瑤瑤也分析給小優聽説我沒有理由害她。但她聽不進去，硬要甩鍋給我

▪️2/15我發過一篇摯友文。我最後一句話打「妳跟我說的話跟妳傳給憲哥的根本就不同版本，所以我封鎖妳，決定不再聽妳胡言亂語」

▪️2/18小優在現動發了聲明稿，以及聲淚俱下的影片影射我，說被有憂鬱症的閨蜜出賣

➡️我當天也直接正面回應小優：要正面對決我ok

我玥熹敢做敢當，要講就直接指名道姓不需要影射。

▪️2/19我也發了限動警告過小優⚠️

：妳如果要再繼續鬧，我絕對奉陪到底！

☘️這中間我用我的善良與溫柔在守護著小優妳

沒有要落井下石妳，我拒絕所有的節目跟記者訪談

但今天是小優妳選擇要開戰，我身為一個病人，我都敢收下妳的戰帖，勇敢迎戰，但妳卻棄戰。非常不負責任！！