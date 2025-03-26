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摯友爆「金秀賢養小三、小四」金賽綸全忍了！心疼指控：被玩弄6年

記者劉宛欣／綜合報導

YT《橫豎研究所》主持人金世義26日晚間持續爆料，釋出李鎮浩私下去找金賽綸摯友B的對話錄音檔，他傻眼表示自己與B約好見面，沒想到到場竟與李鎮浩碰個正著，當場怒吼「你在幹什麼！」而錄音檔中是B與李鎮浩一行人的對話，B多次強調金秀賢與未成年金賽綸交往是事實，且交往期間養了小三、小四，讓金賽綸相當痛苦，但都因為對方承諾結婚而選擇撐過去。

▲金世義曝光金賽綸摯友B的錄音。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

▲金世義曝光金賽綸摯友B的錄音。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

▲金世義曝光金賽綸摯友B的錄音。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

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錄音檔中，B的口氣非常不悅，多次質問李鎮浩，還坦言對李鎮浩印象很差「我不希望死去的賽綸再被說三道四」，並親口表示「他確實跟未成年交往，我也知道金秀賢先生對賽綸做了什麼，我雖然不認識金秀賢，但就所我知，雅任（金賽綸新名）非常埋怨他，你想想，從小就被那樣玩弄，她說6年來為了守住王妃（正宮）位置非常辛苦，因為納了太多妾了，但因為他約定好要結婚，所以才撐過來，我還知道更嚴重的事，但我沒說？為什麼？因為我沒有去證實過，只是因為我站在賽綸這邊，所以聽她說，相信她」。

B表達看法，認為金賽綸之死，金秀賢要負7成責任，25%是李鎮浩、5%是紐約老公，「她到底有多冤枉才會深陷那種不好的想法之中？即使爸媽給予很多關愛，但她很可能感受不到，畢竟她太早出社會了，我不知道她內心承受多大壓力，跟媽媽講電話時聽起來關係很好，所以我不覺得他們關係不好」，力挺金賽綸的家人。

▲金世義曝光金賽綸摯友B的錄音。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

▲金賽綸摯友證實金秀賢與未成年金賽綸交往。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

B提出猜測，他認為金賽綸知道金秀賢所有事，「是他的阿基里斯腱」，所以才會想讓金賽綸消失在演藝圈，他透露一直都非常擔心金賽綸的狀況，只要對方沒接電話，他就會跑去金賽綸家敲門確認情況，沒想到最後還是沒能阻止憾事發生，難過道「雅任真的很恨這一切，我想幫她解開這個恨」。

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