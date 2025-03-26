金賽綸老公再發聲！證實「妻子有過6年舊情」　憂鬱症發作自殘嚇壞他

記者劉宛欣／綜合報導

已故金賽綸爆出生前一個月在美國與老公結婚，老公遭李鎮浩爆料稱施暴，金賽綸經歷了懷孕、墮胎等，老公繼25日帶著大批資料造訪《橫豎研究所》辦公室後，26日《橫豎》曝光了採訪的內容，老公親口表示金賽綸生前提過「有過交往6年的前男友」，這次之所以站出來發聲，是因為不能坐視謠言不管，且透露自己與親友這幾周承受著極大精神苦痛，難以想像金賽綸與家人生前竟然被折磨了好幾年。

▲金賽綸老公受訪發聲。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

《橫豎研究所》主持人金世義26日晚間曝光了與金賽綸老公的訪問對話錄音，老公表示「一直跑出謠言，我覺得我不能坐視不管，看了李鎮浩的影片，他的意圖太明顯了」，本不想理會，但對方卻稱金賽綸墮胎、自己施暴，讓他決心站出來「我覺得必須澄清這一切」，之所以找上《橫豎》，也是因為想和金家人用同一管道發聲。

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期間也再次解釋了前一天在聲明中提過的施暴、結婚時間軸等，被問起前男友李某曝光的金賽綸脖子上的傷痕，金世義懷疑可能是自殘痕跡，金賽綸老公則表示：「她在我身邊時，沒有很嚴重做那樣的事過（指自殘、輕生），但我的確看過她身上的傷口。」金賽綸曾經在吃飯時，突然用牙籤刮自己的身體，老公被嚇得趕緊問怎麼了，金賽綸則解釋是憂鬱症症狀，包含會不自覺哭出來之類的。

▲金賽綸老公提供妻子生前的約定書與信件。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）



金世義追問關於金秀賢從金賽綸國中時就與其交往的爭議點，金賽綸老公低調表示：「其實因為這是前男友話題，她沒講很多，但她有提過有一個交往6年的前男友。」至於是否是金秀賢造成金賽綸憂鬱症，他也僅指出與金賽綸在一起的時間很短暫，所以難以判斷是不是金秀賢造成。

至於前男友李某，曝光自己與金賽綸老公的對話，對話中有著許多不雅字眼，金賽綸老公解釋：「據我所知，我聽說雅任（金賽綸新名）有幫助他經紀公司的問題，但他通話時，會稱雅任親愛的，真的很不要臉，還發那種立場，我覺得很無言」，聽得出對於前任對妻子使用親暱稱呼，以及出面做出「帶風向」爆料，感到很不悅。

最後被問到想說的話，金賽綸老公感嘆「我是一個普通人，第一次經歷輿論轟炸，各種話題流傳，才過幾個禮拜而已，我跟我身邊的人就已經經歷巨大痛苦」，對於必須針對謠言澄清，他相當無奈「都沒不是事實卻要澄清，怎麼澄清？才幾個禮拜我就感到精神衰弱，但雅任跟家人經歷了好幾年這樣的痛苦，我現在才理解了（他們的痛苦）」，強調不希望再被無節制曝光私生活。