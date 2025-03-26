金秀賢2個小三爆是「知名女星」！　《橫豎》與李鎮浩當街起衝突

記者劉宛欣／綜合報導

YTR、記者出身的李鎮浩遭金賽綸家人指控，製作多部帶風向影片逼死金賽綸，遭到輿論撻伐的他，25日急忙找到了金賽綸生前摯友B私談，沒想到雙方對話全被B偷偷錄下，轉交給了《橫豎研究所》金世義，金世義也在26日晚間直播曝光了該段錄音，並接露金秀賢在與金賽綸交往期間，曾多次劈腿，且兩個劈腿對象還是大眾熟知的藝人。

▲金秀賢疑似劈腿，且對象被爆出是女藝人。（圖／翻攝自金秀賢IG）

B在錄音檔中透露「他（金秀賢）確實跟未成年交往，我也知道金秀賢先生對賽綸做了什麼」，指出金秀賢與金賽綸交往6年，期間多次劈腿，但因男方約好要結婚，金賽綸選擇原諒，沒想到說話期間，與李鎮浩同行的電子設備分析業者李耀民（音譯）突脫口「是OOO跟XXX嗎？」但被《橫豎研究所》後製消音處理。

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金世義事後表示「金秀賢有兩個妾（小三），雖然錄音檔消音處理了，但是是大家都認識的知名藝人，他（李耀民）講出口的時候嚇到我們，所以消了音」，接著還反過來質疑李耀民「你怎麼知道的？」懷疑李耀民利用個人專業、透過非法手段，竊取了私人資訊。

▲金世義揭露更多關於金秀賢、李鎮浩的事情。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

值得一提的是，摯友B接受李鎮浩訪問，並沒有事先知會金世義，當天剛好金世義也與B約好見面，B卻一直不接電話，當下B將手機藏在衣服裡悄悄錄音，金世義目睹B與李鎮浩一起，瞬間誤會B背叛了金賽綸，氣得在江南大街上怒吼「喂！幹什麼！」質問B為何不接電話，讓李鎮浩嚇得當場語無倫次，金世義事後想起笑稱「我沒想到朋友會錄音，早知道我不會一直打給他，那時李鎮浩好像正在說什麼，但我當下沒忍住太生氣就吼了，真的不好意思，謝謝金賽輪的摯友願意繼續與我一起揭露真相」。

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