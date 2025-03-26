蕾菈老公「連發2文疑酸鍾明軒」　見他喊Chinese culture傻眼

記者王靖淳／綜合報導

網紅鍾明軒最近上節目透露，出國時發現很多人不知道台灣，所以他在自我介紹時會稱「我們是Chinese culture（中華文化）。」言論一出立即掀起兩派網友討論，不只網紅阿滴、DK公開分享對此事看法，就連蕾菈的老公湯宇都連發兩篇文表示：「對自己認同有這麼難？這片土地孕育了你一輩子，一點自我認同都沒有？」

▲鍾明軒（圖左）稱「很多人不知台灣。」（圖／翻攝自Instagram／itschosenai）

談到鍾明軒最近登上Podcast節目《百靈果News》，提到出國在介紹台灣時面臨的問題，湯宇透過Threads發文表示，在國外用 「Taiwanese」來自我介紹卻沒人知道時，他會認為對方缺乏國際視野，「在國外介紹自己Taiwanese 會沒人知道，是真的沒出過國吧？」並疑似開酸鍾明軒：「對自己認同有這麼難？」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕾菈老公連發2篇文酸鍾明軒。（圖／翻攝自Threads／itschosenai）

然而，湯宇後來又再發了一篇文，並搭配一張自拍照。他對個人的身分認同表達堅定立場，「TEAM TAIWAN，台灣人就Taiwanese，誰跟你Chinese」，並暗示對鍾明軒最近在節目上的發言表達不解，「這片土地孕育了你一輩子，一點自我認同都沒有？」貼文曝光後，再度掀起熱議，不少網友紛紛留言「帥啦」、「帥一波」、「太讚了。」