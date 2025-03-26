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張清芳感嘆：新聞亂七八糟　籲外界關注醫護權益

記者蔡琛儀／台北報導

天后張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使，今（26日）現身代言記者會，她表示，希望社會都能多關注醫護相關議題，感嘆現今社會有許多亂七八糟的新聞，被問到孟耿如因好友黃子佼性醜聞遭刪戲份、好友曾國城與陶晶瑩的爭議等問題，張清芳拒絕發表看法，「我就說亂七八糟，不要講了，講了新聞就會亂七八糟。」盼各界能更重視醫護人員不足等議題。

▲▼張清芳出席「埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲張清芳盼外界關注醫護人員權益。（圖／記者周宸亘攝）

張清芳對於台灣醫護人員權益相當憂心，呼籲政府除了應該重視醫護人員人力流失，更提到許多臨界退休的人都回到台灣，可是資源沒有同步增加，「沒有人員就是沒有」，加上不少老一輩人的觀念都是先領藥再說，各種的問題都是壓垮護理人員的關鍵。

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她透露目前籌措大樓的經費大約還缺6、7億台幣，因此接下來計畫舉辦公益演唱會，想邀請好友胡瓜、李宗盛、劉若英、蕭敬騰、張小燕共襄盛舉。也笑說，可能還會邀請剛復出的天后江蕙，「以我跟她（指江蕙）的交情，不會有問題的。」

▲黃子佼現身高院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲黃子佼今現身高院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

此外，黃子佼因涉嫌持有2259部未成年人性影像，還被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，遭法院判刑8個月，檢方認為量刑過輕提出上訴，高等法院二審於今（26日）下午首度開庭。據了解，黃子佼今二審高等法院開庭僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑，被害人也要求黃子佼道歉，並拿出2千萬元成立相關基金會，遏止未成年性影像傳播，但被黃子佼拒絕。他稍早離開法院時，還深深鞠躬5秒鐘致意。

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