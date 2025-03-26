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蔡允潔驚見法院傳票吃上官司　氣炸轟老公辦事不力

記者葉文正／台北報導

中天綜合台《同學來了》討論「對牛彈琴牠終究聽得見，老公！為何我的話你就是聽不見」，藝人蘿莉塔不滿老公總是把話聽一半：「我要做寶寶副食品，請老公去超市買牛肉，結果他沒買，只買了一堆自己想吃的東西。」而她也提到老公婚前婚後差很大：「交往的時候他很照顧我，地震的時候都會立刻過來說『我保護妳』，前陣子地震，我跟小孩還坐著，他就已經跑去門口了，我想說你不是要過來護著我們嗎？」

▲蔡允潔抱怨被老公氣死還接法院傳票。（圖／中天提供）

▲蔡允潔抱怨被老公氣死還接法院傳票。（圖／中天提供）

蘿莉塔還提到兩人最近很常為了小孩的教養方式起爭執：「他會要求小孩要吃完飯才能下桌，但我想讓小孩覺得吃飯是開心的事情，而且他吃飯也是走來走去，身教也沒做好，我們就很常為了這種事情吵架。」

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▲蔡允潔抱怨被老公氣死還接法院傳票。（圖／中天提供）

▲羅莉塔。（圖／中天提供）

蔡允潔也經常被老公氣到不行：「我們小朋友最近很難哄睡，所以回家前，我們會想盡任何方式讓她在車上就睡著，這樣回家才能直接移到床上睡到隔夜，但那次繞了40分鐘我女兒都不睡，我就跟老公說改走山路，結果他上一秒說好，下一秒就轉彎走平面，我當下分貝比我女兒高很多說『你是豬嗎』！」

但讓蔡允潔更氣的是交代老公做事一定會出錯：「我們家的錢都交給他處理，但有一天我看到存證信函和法院傳票通知，他都沒繳管理費，我說你為什麼不去繳，他就說他忘記了，我只有把這件事情交給他，但他連這件事都做不好。」

林姿佑則抱怨老公小亮哥總是勸不聽：「他很愛泡老人茶，但他有個壞習慣，熱水會一直煮著維持溫度，我每次出門前都會跟他講『熱水記得關』，因為他已經被我抓到幾次都沒關，但那個是有安全裝置，燒乾了會自動斷電，所以他就覺得無所謂。」而家裡也曾因為老公的疏忽差點釀災：「有一次我在燉湯接到電話臨時要出去，他在泡茶，我就跟他說『我現在出去，10分鐘把它關掉』，結果3小時後，我們家女傭拍照問我『這個要關嗎』？我看到我的鍋子都燒乾，黑了一半還冒煙，我就叫她趕快關掉。」

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