陳慕義心疼「吳婉君遭趙駿亞家暴」　氣喊：絕對需要法律制裁

記者王靖淳／綜合報導

女星吳婉君昨（25）日認愛藝人趙駿亞，同時也坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索，目前已至中和警分局提告傷害及聲請保護令，消息曝光後引發外界討論，就連男星陳慕義得知後都在臉書發文痛批：「真的很生氣，家暴真的只有0次和N次的差別，絕對需要法律的制裁。」

▲陳慕義心疼吳婉君被家暴。（圖／翻攝自Facebook／陳慕義）

陳慕義坦言，在看到吳婉君被家暴的消息後他感到非常生氣，同時也透露，以前拍戲時常會偷看吳婉君，因為覺得對方有種精緻細膩的氣質，為此他形容是讓人眼光不忍離去的美，「就像是一個發誓戒了酒的雕刻家，不日不夜捏塑而型的胚子，累了、倦了、又醉了，已然忘了清醒何物，作品就這樣任意擺著，嘖嘖嘖，大師，功力仍在，醉意仍在啊！」

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▲吳婉君控訴趙駿亞家暴。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

談到與吳婉君過往的相處經歷，陳慕義透露她總是笑臉迎人，同時也形容對方的嫣紅臉頰就像酒暈，「我不知道婉君酒量如何，我個人是一杯醉，看著她我是一杯醉。」陳慕義認為，家暴只有0次和N次的差別，並痛批趙駿亞的行為不只是對愛施暴，更是對信任施暴，「這樣的東西還要稱之為人，絕對需要法律的制裁，和醫學的治療，真的很生氣。」