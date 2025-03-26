曾國城突然生病人間神隱　王偉忠開示要他「忘情於江湖」

記者葉文正／新北報導

曾國城因談論黃子佼復出陷入失言風波，丟了生技品牌代言，更請辭主持10多年的公視益智節目《一字千金》，近日更被爆出曾醉酒逼吻陶晶瑩，今（26）日他原定要與王偉忠、小禎、佩甄、巫啓賢、聶雲等人出席2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽，不過活動中開始前的30分鐘都未見曾國城身影，慈善賽發起人巫啟賢則透露曾國城感冒嚴重，臨時無法來。

▲王偉忠出席慈善高爾夫球賽，遭媒體追問。（圖／記者林敬旻攝）

不過演藝圈重量級製作人王偉忠受訪時則表示，曾國城的情況他不是很了解：「但是演藝圈哪一天不是風風雨雨，所以就相忘於江湖就好。」對於曾國城因為發言導致丟掉《一字千金》，王偉忠也不表意見，僅說今天有被下封口令，不多談別的。

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▲巫啟賢出席慈善高爾夫球賽。（圖／記者林敬旻攝）

今天高爾夫慈善賽現場聚集40多位藝人，身為協會理事長的曾國城原定要出席賽事，不過巫啟賢表示，曾國城因為扁桃腺發炎、感冒嚴重無法來，佩甄也說昨晚有與曾國城聯繫，對方身體不太舒服，侯昌明也揭露曾國城私下的為人，「一直以來都是我們的好朋友，在球場上我看到的城哥就是熱心公益，我們聚在一起希望可以幫助更多朋友。」

▲楊麗菁出席慈善高爾夫球賽。（圖／記者林敬旻攝）

巫啟賢也說：「曾國城是我們的理事長，我相信大家跟他都是好朋友，他一定有機會一次清清楚楚地面對面互相溝通的。」隨即強調要聚焦在本次的公益活動上，提到今年要捐給阿里山巡迴醫療車。而同樣原訂出席的王偉忠，媒體早前有在門口看見其下車身影，不過他又回頭上了車，沒有受訪。