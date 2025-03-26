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班艾佛列克鬆口談離婚　「沒有醜聞恩怨也沒有陰謀」

班艾佛列克（左）與珍妮佛羅培茲（右）2023年還一起在首映紅毯上放閃，如今兩人分手，但強調裡頭「沒有醜聞、恩怨，也沒有陰謀」。（Netflix提供）

▲班艾佛列克（左）與珍妮佛羅培茲（右）2023年還一起在首映紅毯上放閃，如今兩人分手，但強調裡頭「沒有醜聞、恩怨，也沒有陰謀」。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

雖然去年8月在閃婚的2週年紀念日，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）向美國法院提出了離婚申請，直到今年2月21日終於被法院認證單身，但班艾佛列克（Ben Affleck）從來沒有談過離婚始末，直到現在。他說裡頭「沒有醜聞、恩怨，也沒有陰謀」。

在接受美版《GQ》雜誌的封面專訪中，他承認前妻珍妮佛羅培茲比自己更熟練、嫻熟處理名人的身分，「我就是比她更矜持和私密低調。」他提到並不會介意討論自己的私人生活，「只要傳達我的真實感受、意圖與信念，我希望自己可以很清楚，她真的是我非常敬重的人。」

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外界認為，兩人婚姻的分歧點，在於珍妮佛羅培茲去年推出的紀錄片《從沒說過最棒的愛情故事》（The Greatest Love Story Never Told），這部紀錄片主要是為了替她的音樂專輯《這就是現在的我》（This Is Me...Now）炒作聲勢。但是紀錄片卻拍到了，兩人一些觀念上的南轅北轍，特別是個人的感情觀，成為網友日後分析、辦案的「證據」。

班艾佛列克解釋自己為何願意參與這部紀錄片，「其中一部分的理由是，『好吧，如果我要參與這個，我想以誠實、有趣的角度切入。』因為我覺得這是一次有趣的考驗。」他覺得片中反映出兩人的差異，其實不足為奇，例如片中有一幕他主動談到兩人的差異，但不會成為各自分歧的關鍵，「你不能嫁給一個船長，然後說，『好吧，我不喜歡下水。』要進入任何一段關係前，必須擁有該知道的基本常識。」

「就像在人際關係中一樣，你對每件事的態度總不見得都是跟對方是相同的。所以我想，『嗯，這很有趣。我愛這個人、也支持對方。』我希望觀眾能看到的是這個部份。」他也不希望觀眾看了紀錄片，拿裡頭講過的話來捕風捉影、推測他們離婚的理由，「我認為重要的是，那不是一些關係重大轉折的原因，你不能看了紀錄片後就說，『喔，我明白了這兩個人的問題。』」

至於那些不肯放棄，就是要不斷揣測他們離婚的人，班艾佛列克說，他知道公眾生活與私人生活之間的界線，但他個人不會講前妻的壞話，除了尊重以外什麼意見都沒有，「有一種說法是從分手中，找出根本原因，或者其他的因素。但老實講，事實往往比人們相信的要有趣的多。沒有醜聞、恩怨，也沒有陰謀。每當有人問說，『嘿，發生了什麼？』『嗯，沒有。』這就是真正發生的經過。」

至於珍妮佛羅培茲，去年10月接受喜劇明星妮基格拉瑟（Nikki Glaser）替雜誌《Interview》的對談採訪，談到離婚，「我能夠自己一個人也獲得快樂和幸福。處於一段關係中並不能定義我是誰，我不能在別人身上尋找幸福。 我必須讓自己內心感到幸福。」


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