幻藍小熊出道不到1年「擁2破千萬點閱MV」　首爾路邊快閃被認出

記者蔡琛儀／台北報導

台灣女團GENBLUE幻藍小熊日前推出新歌〈ACT LIKE THAT〉MV在短短十天內突破了1600萬點閱，刷新出道紀錄，成為出道不滿一年就擁有兩支單曲MV破千萬點閱的新人女團，她們出道以來參加了十個電視台的打歌舞台、四場實體簽售會以及首次街頭快閃路演，在短短14天內，她們共跑了近20個通告，創下台灣女團前所未有的紀錄。

▲▼幻藍小熊在首爾新村路演街頭快閃。（圖／天空娛樂提供）

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日前幻藍小熊還挑戰了首次實體專輯簽售會及街頭快閃路演，吸引來自台、韓、港、日等地的粉絲到場支持。在簽售會上，六位團員為了與韓粉互動，準備了許多話題，形容見面感覺像是「見網友」，隊長XXIN表示，這次活動讓她們更深入了解粉絲，也獲得了許多溫暖的回應。

有趣的是，簽售會中還有許多難忘的花絮。例如，有義大利粉絲用中文與韓籍成員AYEON聊天，宛如雞同鴨講的場面趣味十足；被封為「最美高中生」的NICO因把男粉絲請求：「可以叫我歐爸嗎？」下意識聽成「爸爸」，滿臉問號疑惑對他喊了聲「爸爸」，結果引起全場大笑。

▲幻藍小熊在韓舉辦簽售會。（圖／天空娛樂提供）

為感謝兩地粉絲的支持，經紀公司安排了「感謝餐車」活動，台灣部分由經紀公司高層帶隊，在信義區發送飲料和食物；南韓部分則將在SBS電視台外提供逆應援餐車。被問到如何慶祝MV破2000萬點閱，團員毓許願想吃臭豆腐，而采甄則搞笑表示想挑戰恐怖遊樂設施。

▲幻藍小熊所屬天空娛樂執行長于傳勇及營運長王維皓 （大剛）親自現身感恩餐車活動。（圖／天空娛樂提供）