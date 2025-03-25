女婿搞上岳母「偷情竟無情篡位」！　利菁爆受害者身份：是模特兒

記者孟育民／台北報導

「犀利天后」利菁與「荒謬大師」沈玉琳聯手主持的東森超視《后宮歐買尬》，明（26日）晚間九點將播出最新一集，邀請曾雅蘭、甄莉、terry 江振愷、羅美玲等人，控訴老公荒唐行徑。羅美玲爆料，媽媽對terry的寵愛已經超越了她，沒想到利菁竟語出驚人：「我認識一位女模特兒，她的老公跟岳母感情太好，最後兩人就在一起了！」沈玉琳聽了立刻笑虧羅美玲：「你要小心terry會跟妳媽在一起。」

▲利菁爆料一位女模特兒的老公搞上岳母。（圖／東森超視提供）

曾雅蘭率先控訴侯昌明，結婚多年從未帶她上米其林餐廳，就連重拍婚紗照的願望也被各種理由推託。沈玉琳聽了立刻跳出來炫耀：「我不會強迫老婆煮飯，想吃什麼餐廳我都陪她去，而且我買單！」寵妻行徑羨煞眾人。

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▲曾雅蘭抱怨老公都要她下廚。（圖／東森超視提供）

甄莉更泣訴老公希德，日前出車禍撞護欄導致車子倒栽蔥、漏油，她從夾縫中死裡逃生，第一時間打給老公求救，沒想到對方竟冷回：「妳不要開玩笑，是想換車吧？」，讓她心寒至極。

▲甄莉出車禍沒想到老公反應讓她受傷。（圖／東森超視提供）



相較之下，利菁與老公許仙結婚25年依然甜蜜如初。她分享，有次颱風夜家裡淹大水，自己卻忘記帶鑰匙被鎖在門外，人在花蓮當兵的老公得知後，霸氣安撫：「就算逃兵，我也一定要回去救我老婆！」。沈玉琳也不甘示弱加碼放閃，自曝日前去清境農場，車子半路拋錨，他親自打開引擎蓋彎腰維修，Man爆的模樣，讓老婆芽芽忍不住從背後磨蹭示愛。

▲利菁老公寵愛無極限。（圖／東森超視提供）

