曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

記者陳芊秀／綜合報導

主持人曾國城因失言風波請辭公視《一字千金》主持，加上代言的生技品牌芳茲開第一槍宣布終止合作，25日再傳出電視台退通告。他主持經歷雄厚，廣告代言無數，其中生技品牌曾製作街頭大型看板，如今終止合作，廣告看板該如何處理，品牌方也有了回應。

▲曾國城丟失代言，生技品牌回應巨幅廣告撤換進度。（圖／翻攝自臉書）

曾國城的過往言行受到議論，繼節目羞辱嘉賓身材，又出言提及期待黃子佼回歸，近日又被挖出過去在節目《國光幫幫忙》時的片段，藍心湄爆料他曾酒後企圖強吻陶晶瑩，而陶晶瑩也於昨日（24）回應：「事實有一點出入，但我不太想再提細節，確實不太舒服。」並表示其實當時「有說出來」，並無隱忍，媒體也有報導，只是尚無MeToo風氣而沒有被各界認真看待。

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而曾國城面臨更大的輿論壓力，外界檢視力道愈加嚴苛。網友日前到生技品牌芳茲粉專留言，詢問台中台灣大道、高雄中央公園站的巨幅看板，如果還沒排到行程拆除，能否麻煩先停止打燈照明？當時品牌方回應：「感謝您的關心與支持。我們已著手進行更換相關廣告與宣傳素材。芳茲始終堅守守護家人健康與兒少權益的核心價值，並以行動落實社會責任。」

▲生技品牌回應巨幅廣告撤換「已著手進行更換廣告與宣傳素材」。（圖／翻攝自臉書）

同時一部分網友認為「城哥不是壞人，只是說錯話而已」、「這件事讓我覺得，藝人的職業風險好高，說錯一句話就沒工作了」、「品牌可能是怕影響銷量，但這樣拋棄城哥真的不妥」、「兒少保護需要更嚴格的法律，而不是把氣出在曾國城身上」。

▲部分網友認為兒少保護才是重點，不是藝人的錯誤發言。（圖／翻攝自臉書）

芳茲創辦人林明璇於14日發表聲明，針對代言人曾國城相關報導引發的關切，感同身受地理解大家對兒少權益保護的堅持。她指出，保護兒少健康成長是社會共同的責任，也是品牌不可動搖的核心價值，「經過審慎的評估，本公司決定終止與曾國城先生的代言合約，並陸續更換所有相關廣告與宣傳素材。」正式宣布切割，而廣告撤換的進度也成為關注焦點。

▲品牌創辦人聲明。（圖／翻攝自臉書）