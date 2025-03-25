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施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

轉行繼續拚1／涉假球案遭逐出籃壇　施顏宗改當店員認真工作

▲施顏宗過去為SBL的選秀狀元。（圖／翻攝自施顏宗IG）

圖文／CTWANT

32歲前男籃國手施顏宗綽號「阿飛」，當年在SBL超級籃球聯賽新人選秀會，第一輪第一順位就被臺北達欣工程選中，成為選秀狀元，實力受到肯定。施顏宗自2023年起效力於新竹御頂攻城獅隊，去年卻涉入假球案，遭中華民國籃球協會決議註銷球員註冊。不再是球員後施顏宗偶爾還是會在社群網站分享生活，而時報周刊CTWANT的讀者直擊他在一間小吃店工作，已經努力開始新的人生。

轉行繼續拚1／涉假球案遭逐出籃壇　施顏宗改當店員認真工作

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▲本刊讀者直擊施顏宗離開球場後在小吃店工作。（圖／讀者提供）

轉行繼續拚1／涉假球案遭逐出籃壇　施顏宗改當店員認真工作

▲施顏宗在店內忙出相當認真。（圖／讀者提供）

本刊讀者在台北市萬華區一間小吃店用餐時，發現正在招呼客人的店員就是施顏宗，192公分的籃球員身高非常顯眼，而且他還穿著印有籃球寫著「CHAMPIONS（冠軍）」的上衣，似乎依然難忘籃球。讀者提到當天店內生意很好，施顏宗相當有活力地幫客人安排座位，工作態度相當認真，看得出來已經在反省錯誤後，打起精神重新出發。

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▲原本有大好前程的施顏宗，因簽賭遭註銷球員資格。（圖／翻攝自施顏宗IG）

施顏宗高中才開始接受正規籃球訓練，身為選秀狀元的他曾待過不少球隊，2019年加入SBL璞園建築籃球隊、2021年加盟台灣職籃P. LEAGUE+聯盟桃園領航猿、2022年以「租借」方式加入SBL彰化柏力力籃球隊，成為自由球員後又加盟攻城獅隊。去年8月他涉嫌賭博及違反運動彩券發行條例等罪，被移送彰化地方檢察署偵訊，球團得知後宣布終止與他的合約。

經過調查後，施顏宗去年10月被中華籃協註銷球員資格，未來台灣各聯盟將不得錄用，也不得進入場館，相關教練、裁判證以及經紀人證照，都一併註銷。施顏宗失去球員身分後也發文表示：「沉澱了一段時間反省自己做了錯事，接受了所有的謾罵，想說的雖然很多，但最後想說的只有謝謝和對不起。」

轉行繼續拚1／涉假球案遭逐出籃壇　施顏宗改當店員認真工作

▲醜聞爆發後施顏宗發文道歉。（圖／翻攝自施顏宗IG）

雖然事業上不得志，但家人帶給施顏宗很大的力量，他時常分享老婆及兒子的照片，去年他PO出幫老婆慶生的照片時，老婆也回應：「老公～～～我愛你，我跟兒子會一直陪伴在你身邊，我們一起加油！」夫妻間患難見真情的感情相當令人感動。

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▲家人給予施顏宗很大的力量。（圖／翻攝自施顏宗IG）

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